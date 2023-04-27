Gülbirlik Yönetim Kurulu, Mahmut Demir'e Güven Oyu Verdi

Gülbirlik'in 2022 Yılı Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Yeni Gülbirlik Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı

Baki Kurt'a Gülbirlik Yönetim Kurulu Tarafından Plaket Takdim Edildi

Gülbirlik'in Genel Kurulu, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi için gerçekleştirildi. Birliğe bağlı 6 kooperatiften delegelerin katıldığı Genel Kurul sonucunda, Mahmut Demir, Hüseyin Eker, Metin Kutsal, Hüseyin Kaya, İlhan Işık ve Faik Yıldız asil üyeler olarak seçildi. Yeni Yönetim Kurulu, görev bölümü yaptı ve Mahmut Demir Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Baki Kurt'a hizmetleri ve katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Yeni Yönetim Kurulunda Baki Kurt'un yerine İlhan Işık yer aldı.