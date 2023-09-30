Bülent Sarıgül'den Isparta 32 Spor'a Büyük Destek

29 Eylül 2023Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta 6. hafta heyecanı devam ederken, Isparta 32 Spor, Pazar günü deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Isparta 32 Spor'un eski başkanı ve BLS Makine A.Ş.'nin sahibi olan iş insanı Bülent Sarıgül, pembe-yeşilli takıma bu yıl da büyük destek sağlamaktan çekinmedi.Bülent Sarıgül, Isparta 32 Spor'a maddi destek sunarak kulübe önemli bir katkı sağlıyor ve pembe-yeşilli takımın başarılı olması için ellerinden geleni yapıyor. Kulüp başkanı Gültekin Özdemir, Bülent Sarıgül'e verdiği bu desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız bu yıl da desteğini esirgemedi. Sağ olsun, var olsun" dedi.Isparta 32 Spor camiası, Bülent Sarıgül gibi hayırseverlerin katkılarıyla kulübün başarısını sürdürmeye ve yerel futbolun gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.