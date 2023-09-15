Isparta'da Duşakabin İmalatı ve Tadilat İşlemleri Artık Daha Kolay!

Cordal, Isparta'da duşakabin imalatı ve tadilat işlemleri konusunda uzun yıllardır hizmet veren bir firma olarak banyonuza estetik ve sanatsal dokunuşlar sunuyor. Cordal Yapı'nın şık ve göz alıcı duşakabin tasarımlarını keşfetmek için sizi showroomuna davet ediyoruz.

Tüm Tadilat İşlemleri İçin Uzman Ekip

Cordal, Isparta'da ücretsiz keşif imkanıyla ev, ofis, mutfak, banyo, lavabo tadilatı, yenileme, fayans ve laminant uygulamaları veya sıhhi tesisat tamiri gibi birçok alanda hizmet sunuyor. Cordal Yapı ve Duşakabin imalatçısı olarak, işinde uzman tadilat ustaları ve deneyimli keşif ekibi ile evinizin hasarlı veya eskiyen bölümlerini onarıyoruz. Yenisi gibi anahtar teslimi işlem yapıyoruz.

Cordal Yapı, müşterilerini uğraştırmadan, zamanı doğru kullanarak çözümler sunuyor. Eski ve yeni mekan tadilatlarında, keşif sonrası toplu çözümler sunan Cordal'da bazı tadilat ve uygulama başlıkları şunlardır:

Yıkım ve Moloz Nakliyesi

Duvar Sıva

Su, Elektrik, Kalorifer, Kablolu Tesisatlar

Kalebodur, Fayans, Granit, Mozaik Taşlar

Laminant Parke, Kayrak, Taş Kaplamalar

Bahçe ve Çevre Düzenlemesi

Banyo ve Mutfak Dolapları

Hemen Cordal'ı arayarak uzman ekibimizi evinize davet edebilirsiniz. Sıhhi tesisat, banyo problemleri gibi konularda çözümler sunacak olan Cordal, duşakabinlerinizi isteğinize ve banyonuza uygun olarak tasarlamakta ve garantili hizmet sunmaktadır.

Cordal'da ayrıca musluk, armatür ürünleri, duş setleri, küvet, sıhhi tesisat malzemeleri gibi birçok ürünü bulabilirsiniz.

Cordal ile "Yaklaştıkça Hissedilen Kalite" sloganıyla tanışın ve banyo, mutfak, tuvalet tadilat ve duşakabin ihtiyaçlarınızı profesyonel bir şekilde karşılayın.

İletişim Bilgileri:

Adres: Pirimehmet Mahallesi 113. Cadde, Isparta

Email: cordal@cordal.com.tr

Telefon: +90 246 224 29 29 +90 555 715 17 01

Website: Cordal Resmi Web Sitesi

Cordal ile banyonuz ve mekanlarınız için estetik ve fonksiyonel çözümlere ulaşabilirsiniz.



























































































