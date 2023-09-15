Isparta Turizmde Metaverse Teknolojisini İnceliyor

Isparta, turizmde farklılaşmayı hedefliyor ve turizm potansiyelini geliştirmek için çeşitli çalışmaları sürdürüyor. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun Eylül ayı toplantısında, Isparta'nın turizm değerlerinin tanıtımı ve turizmin yıl boyunca sürdürülmesi amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda dikkat çeken bir sunum, Doç. Dr. Pınar Göktaş tarafından gerçekleştirildi. Sunumun konusu, metaverse (sanal evren) teknolojisinin turizm alanında kullanılma potansiyeliydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından oluşturulan kurul, Isparta'nın turistik değerlerini tanıtmayı ve turizmi yıl boyunca canlandırmayı amaçlıyor.

Vali Aydın Baruş, toplantıda Isparta'nın turizm potansiyelini ve turizmdeki çeşitliliği vurgulayarak, kış turizmi, bahar etkinlikleri, doğal güzellikler ve göllerin Isparta için önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirtti. Ayrıca, Davraz Kayak Merkezi'nde yapılan yatırımlardan bahsetti ve metaverse teknolojisinin turizmde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Pınar Göktaş'ın sunumu, metaverse teknolojisinin turizm sektörüne nasıl entegre edilebileceği konusunda örnekler sunarak Isparta'nın potansiyelini vurguladı. Vali Baruş da sunum sırasında sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak metaverse örneklerini deneyimledi.

Isparta, alternatif turizm türlerine ağırlık vererek turizm potansiyelini artırmayı ve bölgeye daha fazla ziyaretçi çekmeyi hedefliyor. Bu çerçevede yamaç paraşütü, kamp karavan turizmi, bisiklet turizmi ve trekking gibi farklı turizm faaliyetlerine odaklanıyor. Metaverse teknolojisi ise bu hedefler doğrultusunda yeni bir yöntem olarak değerlendiriliyor.