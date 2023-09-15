Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Temel Gıda Hijyeni Eğitimi

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fırıncılara ve ekmek üretimi yapan firmalara yönelik temel gıda hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili mevzuatın yanı sıra ekmek israfını azaltmak için alınacak tedbirler üzerine düzenlediği eğitimleri sürdürmektedir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından düzenlenen bu eğitimlerden yaklaşık 400 sektör çalışanı faydalanmıştır. Eğitimlerin ardından fırıncılara, hijyen belgesi için eğitimle ilgili sınavlar yapılmıştır.01.04.2012 tarihli, 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği," ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretim, muhafaza, dağıtım ve satış aşamalarında uyulması gereken kuralları içermektedir. Bu tebliğ, gıda işletmecilerini, çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ve mevzuatla ilgili konularda eğitim almasını zorunlu kılmaktadır.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Türkiye genelinde faaliyet gösteren fırıncılar, ekmek ve ekmek üreticilerine hijyen konusunda eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta Fırıncılar Odası işbirliğiyle, Isparta'da ekmek üreten gıda işletmelerinde çalışan fırıncılar için temel gıda hijyen eğitimleri düzenlenmektedir.