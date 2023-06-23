Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Gönen İlçesi Güneykent Beldesi Baladız mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, (2) şahsın evinde büyük bir uyuşturucu ve suç eşyası deposu ortaya çıkarıldı.21 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, (440) kullanımlık sentetik cannabinoid kağıt uyuşturucu, (17) gram kubar esrar, (3) gram metamfetamin, (11) adet uyuşturucu kullanma aparatı, (2) adet tabanca, (68) adet tabanca fişeği, (4) adet av tüfeği, (38) adet sikke ve (5) adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. (2) şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.