ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN AÇIKLAMASI

20.06.2023 tarihinde "KUKLA" Operasyonu adı altında yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, Isparta ve Afyonkarahisar merkezli yapılan operasyonda, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 6136 SKM Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçuyla ilgili 8 şüpheli yakalanmıştır.Isparta halkının huzurunu bozmaya çalışan bu şahısların yakalanmasıyla, şehrimizdeki güven ortamı korunmuştur. Operasyon sonucunda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 7 adet tabanca ve 104 adet fişek ile 10 adet tabanca şarjörü ve 1 adet pala ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsurları incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, aynı zamanda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, sahada, kontrol noktalarında ve okul çevrelerinde kesintisiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Değerli Ispartalı hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi hattı ve 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanallarımıza ilettiğiniz her türlü talep ve bilgi önemlidir ve titizlikle takip edilecektir.ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ