Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Mahallesi Camisi'nde devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Cami çevresinde yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Belediye, camilerde çevre düzenlemesi, tuvalet yenileme ve şadırvan bakımı gibi çalışmaları aralıksız sürdürüyor.Anadolu Mahallesi Camisi avlusunda duvarların kaldırılması ve taban döşemelerinin yenilenmesi gibi işlemler gerçekleştirildi. Renkli taş döşeme ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, alanın aydınlatmaları ve kamelyaları da yerleştirilecek, tuvaletler bakım ve onarım sürecinden geçirilecek.Cuma namazını camide kıldıktan sonra Başkan Başdeğirmen, çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Başdeğirmen, talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlar, cami çevresinde yapılan düzenlemelerin çok güzel olduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Başkan Başdeğirmen ise sık sık mahalleleri ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.Anadolu Mahallesi Muhtarı Ömür Demirtaş da mahallelerine yapılan hizmetler için Başkan Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Demirtaş, mahallenin güzelleştiğini ve çalışmaların tamamlandıktan sonra daha da güzel bir hale geleceğini belirtti.Başkan Başdeğirmen, Anadolu Mahallesi'nin şehrin eski mahallelerinden biri olduğunu vurgulayarak, mahallelerinde daha güzel değişiklikler yapacaklarını ifade etti. Başkan, vatandaşların akşamları burada keyifli zaman geçirebilecekleri güzel bir ortam oluşturacaklarını söyledi.