Isparta Valisi Aydın Baruş'dan Deprem Açıklaması

Isparta Valisi Aydın Baruş, ilimizde yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Vali Baruş'un açıklamaları:"Ilimiz merkezinde saat 17.34’te 2.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve diğer kurumlara intikal eden olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Isparta’m."Vali Baruş'un verdiği bilgilere göre, Isparta merkezinde yaşanan depremin büyüklüğü 2.7 olarak ölçüldü. Şu an için herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığı belirtilirken, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.VALİ