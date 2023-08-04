Isparta'da Deprem: Isparta Az Önce Sallandı

SON DAKİKA DEPREM HABERİ

Isparta'da Gece Saatlerinde Deprem Meydana Geldi!

Isparta'da, merkez üssü Kayıköy olan bir deprem yaşandı. Saat 01:25'te meydana gelen depremin şiddeti 2.1 olarak ölçülürken, depremin derinliği ise 3.8 kilometre olarak tespit edildi.

Şu ana kadar depremin neden olduğu can ve mal kaybı hakkında bir bilgi verilmedi. Ancak depremin etkisi çevre ilçelerde de hissedildi.

Vatandaşlar, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Herhangi bir acil durumda 112 veya AFAD gibi ilgili kurumlara başvurulması önemle vurgulandı.

Depremlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır. Halkın can ve mal güvenliği için deprem riskine karşı alınacak önlemlerin gözden geçirilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Son dakika Isparta haber: Isparta'da gece 01: 25 saatlerinde deprem meydana geldi.