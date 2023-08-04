Isparta Şehir Hastanesi Yeniden 'Anne Dostu Hastane' Ünvanını Aldı!

Isparta Şehir Hastanesi, sağlık hizmetlerinde anne ve bebek odaklı çalışmaları ve üstün kalitesi ile tekrar "Anne Dostu Hastane" ünvanını kazandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen Anne Dostu Hastane Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda hastanemiz, anne ve bebek sağlığını öncelikli olarak ele alarak üstün hizmetler sunması nedeniyle tekrar bu prestijli ünvanı almaya hak kazandı.Anne Dostu Hastane ünvanı, gebelik, doğum öncesi ve sonrası dönemde anne ve bebeğe yönelik sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde sunulduğunu ve anne sağlığının korunmasına yönelik en iyi uygulamaların gerçekleştirildiğini gösterir. Isparta Şehir Hastanesi'nin bu ünvanı tekrar alması, hastanemizin anne ve bebek sağlığına verdiği önemi ve sağlık alanında başarılarına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır.Kadın doğum, gebe okulu ve anne oteli ile de hizmetlerini sürdüren hastanemiz, anne ve bebek sağlığına yönelik üstün hizmetleri ile Isparta ve çevre illerde yaşayan anne adayları için güvenilir bir sağlık merkezi olmaya devam ediyor.Anne Dostu Hastane ünvanını tekrar kazanan Isparta Şehir Hastanesi'nin başarısını kutluyor, hastane yönetimi ve tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesinde gösterdikleri üstün çaba ve gayretler için tebriklerimizi iletiyoruz. Bu başarının ilimizdeki anne ve bebek sağlığının daha da ileriye taşınmasına katkı sağlamasını diliyoruz.