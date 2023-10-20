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ISPARTA'DA CUMHURİYET BAYRAMININ 100. YIL KUTLAMALARI PROGRAMI
ISPARTA'DA CUMHURİYET BAYRAMININ 100. YIL KUTLAMALARI PROGRAMI
ISPARTA
Tarih:
19.10.2023 21:12
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Cumhuriyet Bayramının 100. Yıl Kutlamaları vesilesi ile düzenlenen Kutlama Törenlerine katılımlarınızı dilerim.
Aydın BARUŞ Isparta Valisi
CUMHURİYET BAYRAMININ 100. YIL KUTLAMALARI PROGRAMI
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