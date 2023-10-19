Başkan Başdeğirmen tek tek anlattı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlanarak hizmete açılacak projeleri tek tek anlattı. Başkan Başdeğirmen, 2,5 aylık süreç içerisinde 21 projenin Ispartalılar için faaliyete geçeceğini söyledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yıl sonuna kadar yapımı bitme aşamasına gelen, tamamlanan ve açılışı yapılarak Ispartalıların hizmetine sunulacak 21 proje ile ilgili bilgiler verdi.Türkiye’nin en büyük cam seyir terasının 28 Ekim Cumartesi günü açılacağını belirten Başkan Başdeğirmen, Millet Bahçesi ile bunun yanındaISUBÜ’ye yapılan fakülte binasının açılacağını, yılbaşında yeni otogarın faaliyete geçeceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Kirazlıdere Restoran Kafe önüne Türkiye’nin sayılı cam terasını yaptık. 28 Ekim Cumartesi günü cam seyir terasını açıyoruz” dedi.31 Aralık tarihine kadar Yeni Otogarın yapımının tamamlanmış olacağını ve seyahat firmalarının hazırlıklarını bu tarihe kadar bitirmiş olacaklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, “1 Ocak 2024 itibariyle otogarımız faaliyete geçmiş olacak” ifadesinde bulundu.Yine açılışı yapılacak tesisler arasında Millet Bahçesi ile 100’üncü Yıl Millet Camisinin bulunduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ayrıca komite başkanlığını yaptığı Kent Hizmetleri Destekleme Derneğince iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılan ISUBÜ eğitim binasının da 24 Ekim’de saat 14.30’da açılışının yapılacağını aktardı.Tarihi üzüm pazarının bu yıl içerisinde tamamen bitirileceğini 3’üncü etap çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu alanı sokak sağlıklaştırması dahilinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle ilk 2 etabı tamamlayarak teslim ettik. 3’üncü etapta bir aya kadar bitecek. Bu yıl içerisinde de bölgenin tamamının açılışını yapmış olacağız” şeklinde konuştu.Kirazlıdere’nin hemen üzerine yaptıkları Kirazlı Tepe Sosyal Tesislerinin de yıl sonuna kadar tamamlanacağını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kirazlıdere’nin hemen üst bölgesine güzel bir sosyal tesis yaptık. Bu tesisi de 31 Aralık itibariyle Ispartalılarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.İnşaat çalışmaları devam eden Kirazlı Tepe’den başlayacak ve Gökçay Mesireliğinin alt bölgesinde eski tarih konağı ile Emre Mahallesi Spor Tesisleri bölgesine kadar ulaşacak olan bir Ziplene yapılacak. Başkan Başdeğirmen, “950 metre uzunluğunda olacak ve 65 km hıza ulaşabilecek ziplene kuruyoruz. Bunun yapımı da bir aya kadar tamamlanmış olacak. Gençlerimize heyecan verecek bir çalışma yaptık” ifadesinde bulundu.Andık Deresi Bezirgan Şelalesinin açılışının geçen hafta yapıldığını ve bu bölgeye de bir restoran yapımıyla ilgili inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vatandaşlarımız için Kirazlıdere’de olduğu gibi çok güzel bir tesisi de Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı bölgesine kazandırıyoruz. Restoranda bu yıl sonuna kadar açılacak” görüşlerinde bulundu.Fatih Mahallesine 25 bin metrekare alanda içerisinde UEFA standartlarında sentetik çim halı saha, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonunun da bulunduğu bir kompleks yaptıklarına işaret eden Başkan Başdeğirmen, “Bununla birlikte bu tesislerimizin yanına da Amatör Sporcu Evi yapıyoruz. 50 yataklı olacak, gelen sporcularımızın da kalabilecekleri bir yer olacak” görüşlerinde bulundu.SidreŞehit Burhan Açıkkol ile İMKB okullarına spor salonları yaptıklarına değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu yatırımlarında tamamlandığını dile getirerek açılışının yapılacağına değindi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ayazmana Vatan Mahallelerinin ortak kullanacağı ve yine Akkent Mahallelerine Sosyal Tesisler kazandırdıklarını aktararak, bunun yanında Davraz ve Vatan Mahallelerine Gençlik Merkezleri kazandırdıkların ve bunlarında açılışlarının yapılacağına değindi. Bunun yanında Fatih Mahallesine yaptıkları Gençlik Merkezinin ise Siber Isparta Gençlik Merkezi olarak hizmete girdiğini dile getirdi.Geçen kış kar yağışı sonrasında göçen Davraz Kapalı Pazaryeri ile Binbirevler Kapalı Pazaryeri inşaatlarında sona gelindiğini, Mehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinin ise tamamlandığına işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önce açılışı yapılan Çünür Kapalı Pazaryerinden sonra bu pazaryerlerinin de açılışlarının yapılacağını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Bundan sonraki hedefimiz mahallelerimizde pazaryeri yapılmaya uygun olan yerlere kapalı pazaryerleri yapacağız” dedi.Daha önce 7,6Megawatlık Güneş Enerjisi Santrali kurarak hizmete açtıklarını ve enerji ürettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 7,2 Megawatlık GES yatırımının ise 30 Kasım itibariyle tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Başdeğirmen, “Belediyemizin enerji santrallerine ilave yapıyoruz. Bu yatırım çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırımlardır. Belediyemiz bizden sonra da milyonlarca liralık geliri kasasına koymuş olacak” ifadelerine yer verdi.Isparta’ya kazandırılan Hayvan Barınağını genişlettiklerini ve bunun yanında modern bir Hayvan Hastanesi kurduklarına da değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Türkiye’ye örnek bir hayvan hastanesi kurduk. Bunu da hizmete sunuyoruz” dedi.