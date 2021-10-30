Fener Alayında Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı

Isparta Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenledi. Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yıldönümü Isparta’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Isparta Belediyesi ve binlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı düzenledi.

Belediye önünden başlayan ve Mimar Sinan Caddesi, Kaymakkapı Meydanını takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında (Valilik Önü) son bulan fener alayına binlerce kişi ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.