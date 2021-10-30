EĞİRDİR'DE CUMHURİYET COŞKUSU

GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıl Dönümü Kutlama Programı bugün İlçe Stadyumunda gerçekleşti. Programa Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sabah 09.00'de Kaymakamlık Makamında Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'in tebrikleri kabulünün ardından program İlçe Stadyumunda devam etti.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, “Cumhuriyetimizin 98’nci yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığı ile vücut bulmuş büyük bir eserdir.” Dedi. Atalarımızdan aldığımız tarihi mirasın sorumluluğunu hisseden ve geleceğe ışık tutan gençler yetiştirmenin önemine değinen Kaymakam Çelik, “Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değer, inanç ve kararlılıkla emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.” dedi.Gösteriler, Şiirler, Halk Oyunları, Bayrak Koşusu ve Ödül töreninin ardından geçit töreni ile son bulan programı hazırlayan idareci ve öğretmenlere Kaymakam Adem ÇELİK ve protokol teşekkür etti.