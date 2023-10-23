Isparta'da Bıcaklı Kavga: Durumu Ağır!

Lise öğrencileri S.Ş, L.Ö ve Y.K arasında WhatsApp grubunda kullanılan argo ifadeler nedeniyle tartışma çıktı.

Öğrenciler İskender Mahallesi 2015 sokakta bir araya geldi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, S.Ş yanında getirdiği bıçakla, L.Ö ve Y.K'yı bıçakla yaraladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevkedildi.

Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

İskender Mahallesi 2015 sokakta çıkan kavgada, lise öğrencileri L.Ö ve Y.K'yı bıçakla yaralayan 16 yaşındaki S.Ş ise emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen lise öğrencisi, çıkarıldığı suç ceza hakimleyince tutuklandı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı lise öğrencilerinden, Y.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



