Isparta Spor Liderlik Koltuğunu Kovalıyor: Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta Spor, son beşlik maçından galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanışını sürdürüyor. Takım, çarşamba günü Belediye Derince Spor'u 1-0 mağlup ederek iyi bir ivme yakaladı. Şimdi ise 22 Ekim Pazar günü Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.
Isparta Spor, lider durumundaki Amed Sportif Faaliyetler ile arasında sadece bir puanlık fark bulunuyor. Bu karşılaşmanın galibi liderlik koltuğuna oturacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalınacak ve müsabakayı Karabük bölgesinden hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek.
Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü oynanacak diğer karşılaşmalar şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta Spor, son beşlik maçından galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanışını sürdürüyor. Takım, çarşamba günü Belediye Derince Spor'u 1-0 mağlup ederek iyi bir ivme yakaladı. Şimdi ise 22 Ekim Pazar günü Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.
Isparta Spor, lider durumundaki Amed Sportif Faaliyetler ile arasında sadece bir puanlık fark bulunuyor. Bu karşılaşmanın galibi liderlik koltuğuna oturacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalınacak ve müsabakayı Karabük bölgesinden hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek.
Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü oynanacak diğer karşılaşmalar şöyle:
- İskenderun Spor - 24 Erzincan Spor
- Aksaray Belediye Spor - Fethiye Spor
- Düzce Spor - İnegöl Spor
- Uşak Spor - Etimesgut Belediye Spor
- Sarıyer - Kastamonu Spor
- Belediye Derince Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
- Denizli Spor - Iğdır Futbol Kulübü
- Menemen Futbol Kulübü - Soma Spor
- Amed Sportif Faaliyetler - Isparta Spor
Isparta Spor'un Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.