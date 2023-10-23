Isparta Spor Liderlik Koltuğunu Kovalıyor: Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta Spor, son beşlik maçından galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanışını sürdürüyor. Takım, çarşamba günü Belediye Derince Spor'u 1-0 mağlup ederek iyi bir ivme yakaladı. Şimdi ise 22 Ekim Pazar günü Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Isparta Spor, lider durumundaki Amed Sportif Faaliyetler ile arasında sadece bir puanlık fark bulunuyor. Bu karşılaşmanın galibi liderlik koltuğuna oturacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalınacak ve müsabakayı Karabük bölgesinden hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü oynanacak diğer karşılaşmalar şöyle:

İskenderun Spor - 24 Erzincan Spor

Aksaray Belediye Spor - Fethiye Spor

Düzce Spor - İnegöl Spor

Uşak Spor - Etimesgut Belediye Spor

Sarıyer - Kastamonu Spor

Belediye Derince Spor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Denizli Spor - Iğdır Futbol Kulübü

Menemen Futbol Kulübü - Soma Spor

Amed Sportif Faaliyetler - Isparta Spor

Isparta Spor'un Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.