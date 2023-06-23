"Asgari Ücret Zamıyla İlgili Uyarı: İşverenlerin Maliyeti Artıyor!"



Asgari ücret zammının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, bir uyarıda bulunarak milyonlarca vatandaşı etkileyen konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, özellikle hizmet borçlanmasıyla ilgili olarak "Kesinlikle 1 Temmuz'u geçirmeyin" dedi.

Asgari ücretteki yüzde 34'lük zam oranıyla birlikte net asgari ücret miktarı 8.506 liradan 11.402 liraya, brüt asgari ücret ise 10.008 liradan 13.414 liraya yükseldi. Bu zamla birlikte asgari ücretin işverene maliyeti, emekli olacakların askerlik ve doğum borçlanması, SGK cezaları gibi konular da merak edilmeye başlandı.

Karakaş, asgari ücretin işverene maliyetinin 15.762 lira olduğunu belirtti. Ancak devletin istihdamın korunması ve işverenlerin rekabet gücünün artırılması için pek çok teşvik sunduğunu ifade etti. Borcu olmayan, kaçak sigortalı çalıştırmayan ve işçilerin ücretlerini SGK'ya gerçek ücretler üzerinden bildiren işverenlere yüzde 5 oranında teşvik verildiğini söyledi. Bu teşviklerle birlikte yükümlülüklerini düzgün yerine getiren bir işverenin asgari ücret maliyetinin 15.762 liraya düşebileceğini açıkladı.

Karakaş ayrıca, asgari ücret artışıyla birlikte prim gün ücretlerinin, isteğe bağlı emeklilik, askerlik ve doğum borçlanmalarının maliyetinin ve SGK idari para cezalarının da artacağını belirtti. Gurbetçi vatandaşların günlük prim ücretinin 151 liradan 201 liraya, isteğe bağlı emeklilik prim ücretinin 107 liradan 143 liraya yükseleceğini ifade etti.

Asgari ücret artışının işsizlik ödeneği, hastalık sigortası gibi konuları da etkilediğini belirten Karakaş, işsizlik ödeneğinin en düşük miktarının 5.325 liraya kadar yükseldiğini ve hastalık sigortası ödemelerinde de artış yaşandığını söyledi.