"Isparta'nın alt liglerinde mücadele eden Davraz Gençlik Spor Kulübü, futbolcu yetiştirmek ve profesyonel liglerde yer alacak sporcuların keşfedilmesine katkıda bulunmak amacıyla haftanın üç günü antrenman yapıyor ve ücretsiz eğitim veriyor. Ancak maçlarda aday hakemlerin performansı kulübün emeklerini boşa çıkarıyor. Kulüp yönetimi, aday hakemlerin maçlarda yetersiz kaldığına dair şikayetlerini dile getirerek, bu durumun sporda sorunlara yol açtığını belirtiyor. Aday hakemlerin daha iyi bir eğitim alması gerektiğini ve işlerini ciddiye almaları gerektiğini savunan kulüp yönetimi, gelecek haftaki maçlarda aday hakemlerin atanması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı."