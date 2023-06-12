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Eğitim Gönüllüsü Büyükkutlu Ailesi Yalvaç’ta Okul Yaptıracak

Eğitim Gönüllüsü Büyükkutlu Ailesi Yalvaç’ta Okul Yaptıracak
ISPARTA
G.Tarihi: 12.06.2023 14:44
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Eğitim Gönüllüsü Büyükkutlu Ailesi Yalvaç’ta Okul Yaptıracak
Yalvaç ilçesinde eğitime destekleriyle ön plana çıkan hayırsever Büyükkutlu ailesi ilçede 16 derslikli okul ile spor salonunu yaptıracak. Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi binası ve spor salonu inşaatı tamamlandığında ilçedeki büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Bu önemli bağış için Isparta Valiliğinde protokol imza töreni düzenlendi.
Törene Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, hayırsever iş insanımız Mustafa Büyükkutlu, eşi Vesile Büyükkutlu, oğlu Abdullah Büyükkutlu ve eşi, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek ve eşi Berna Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur katıldı.
İmza töreni öncesindeki açıklamasında eğitim öğretim faaliyetlerinin en önem verdikleri konu olduğunu belirten Vali Baruş, Büyükkutlu ailesine herkese örnek olacak katkılarından dolayı teşekkür etti.
Konuşmasına şöyle devam eden Vali Baruş, “Devlet yatırım programımızda ve il yatırım programımızda il özel idaresi yatırım programımızda çok sayıda okulumuz var. Yeni yapımına başlanan başlanacak olan ayrıca depreme dayanıklı olmaması nedeniyle tahliye ettiğimiz okullarımızda da güçlendirme çalışmalarımız halen devam ediyor. Buradaki amacımız çocuklarımızı güvenli ortamlarda eğitime devam ettirebilmek. Bu açıdan da bu sağlıklı binaların yapılması çok önemli. Devlet imkanlarının yanında hayırseverlerimizin katkısını azami derecede almaya da gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bugün protokolünü imzalayacağımız Yalvaç Anadolu imam Hatip Lisesi binasıyla ilgili olarak devlet yatırım programına almıştık, sonradan meydana gelen bir gelişmeyle Isparta ve Yalvaç in yetiştirdiği değerli iş insanlarından sayın Mustafa Büyükkutlu, bu binanın yapımına katkıda bulunabileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine yatırımımızın hızla hayata geçirilmesi hem de devlet vatandaş işbirliğinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi anlamında güzel bir çalışma olacağını düşünerek bu işbirliğine karar verdik. Modern projesiyle birlikte Yalvaç ilçemiz çok önemli bir eğitim kurumu kazanacak. Bu protokolün gerçekleşmesinde ve binamızın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırseverimiz sayın Mustafa Büyükkutlu ve ailesine müteşekkiriz. Isparta'da eğitime gönül veren insanlara öncülük ediyorsunuz. Sadece bu bina değil, diğer eğitim kurumları anlamında da diğer hayır işlerinde de hakikaten çok büyük katkılarınız var. Allah razı olsun. İnşallah başka hayırseverlerimizin katkılarıyla da çok güzel eğitim kurumları inşa etmeye, sağlık kurumları inşa etmeye devam edeceğiz. Önemli olan Isparta’nın geleceği, geleceğinin teminat altına alınması. Isparta insanı da bu yaptığınız katkıdan dolayı sizlere müteşekkir kalacaktır” dedi.
Hayırsever iş insanı Büyükkutlu ise hayırlı bir iş için burada olduklarını söyleyerek hayır yapmaya gönüllerinin yatkın olduğunu belirtti.
Büyükkutlu, “Bu okulumuzun inşallah yapılıp tamamlanması için bir miktar katkımız olacak. Öğrenciler burada eğitim görecek. Ben de bir Yalvaçlı ve Yalvaç sevdalısı olarak; memleketime, havasını kokladığım, suyunu içtiğim, ekmeğini yediğim memleketime katkıda bulunma gayreti içerisindeyim, aile olarak evlatlarım ve eşimle beraber. Allah muhafaza eylesin. Yalvaç’ımıza hayırlı olsun, sebep olanlardan da Allah razı olsun. Bundan sonraki dönemde de inşallah hayır yapmaya ömrümüz olduğu sürece devam edeceğiz. Bizden sonra da evlatlarımız devam eder. Bu şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Bismillah deyip inşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 16 derslikli okul ile spor salonu yapımı için Vali Baruş, hayırsever Büyükkutlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Baydur arasında protokol imzalandı.
İmza sonrasında Belediye Başkanı Tütüncü, Yalvaç halkı adında hayırsever iş insanı Büyükkutlu ve Vali Baruş’a birer şilt takdim etti.
 
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