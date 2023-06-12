Konuşmasına şöyle devam eden Vali Baruş, “Devlet yatırım programımızda ve il yatırım programımızda il özel idaresi yatırım programımızda çok sayıda okulumuz var. Yeni yapımına başlanan başlanacak olan ayrıca depreme dayanıklı olmaması nedeniyle tahliye ettiğimiz okullarımızda da güçlendirme çalışmalarımız halen devam ediyor. Buradaki amacımız çocuklarımızı güvenli ortamlarda eğitime devam ettirebilmek. Bu açıdan da bu sağlıklı binaların yapılması çok önemli. Devlet imkanlarının yanında hayırseverlerimizin katkısını azami derecede almaya da gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bugün protokolünü imzalayacağımız Yalvaç Anadolu imam Hatip Lisesi binasıyla ilgili olarak devlet yatırım programına almıştık, sonradan meydana gelen bir gelişmeyle Isparta ve Yalvaç in yetiştirdiği değerli iş insanlarından sayın Mustafa Büyükkutlu, bu binanın yapımına katkıda bulunabileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine yatırımımızın hızla hayata geçirilmesi hem de devlet vatandaş işbirliğinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi anlamında güzel bir çalışma olacağını düşünerek bu işbirliğine karar verdik. Modern projesiyle birlikte Yalvaç ilçemiz çok önemli bir eğitim kurumu kazanacak. Bu protokolün gerçekleşmesinde ve binamızın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırseverimiz sayın Mustafa Büyükkutlu ve ailesine müteşekkiriz. Isparta'da eğitime gönül veren insanlara öncülük ediyorsunuz. Sadece bu bina değil, diğer eğitim kurumları anlamında da diğer hayır işlerinde de hakikaten çok büyük katkılarınız var. Allah razı olsun. İnşallah başka hayırseverlerimizin katkılarıyla da çok güzel eğitim kurumları inşa etmeye, sağlık kurumları inşa etmeye devam edeceğiz. Önemli olan Isparta’nın geleceği, geleceğinin teminat altına alınması. Isparta insanı da bu yaptığınız katkıdan dolayı sizlere müteşekkir kalacaktır” dedi.