Isparta'da Ramazan Bayramı Kutlama Töreni Düzenlenecek

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Bayramlaşma Töreninde Bir Araya Gelecek

Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı'nda Gerçekleştirilecek Törene Tüm Vatandaşlar Davetli



T.C.

ISPARTA

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA KOMİTESİ

Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Başkanları ve bütün vatandaşlarımızın katılımıyla Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park Küçük Salonda gerçekleştirilecektir.

Değerli hemşehrilerimizin, mülki, askeri ve adli erkan ile meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve tüm kamu görevlilerinin bayramlaşma törenine teşriflerini dileriz.

PROGRAM :

Tarih : 21.04.2022 Cuma Günü

Bayramlaşma Saat: 10.30

Yer: Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı

IYAŞ Park Küçük Salon



KUTLAMA KOMİTESİ Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Başkanları ve bütün vatandaşlarımızın katılımıyla Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park Küçük Salonda gerçekleştirilecektir.Değerli hemşehrilerimizin, mülki, askeri ve adli erkan ile meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve tüm kamu görevlilerinin bayramlaşma törenine teşriflerini dileriz.

Dağıtım:Gereği:Kamu Kurum ve KuruluşlarınaSiyasi Parti İl Başkanlarınaİl Genel Meclisi Başkanı ve ÜyelerineBelediye Meclis ÜyelerineResmi ve Özel Banka MüdürlerineKamu Yararına Çalışan Dernek ve SivilToplum KuruluşlarınaMerkez Köy ve Mahalle MuhtarlıklarınaIsparta MilletvekillerineEğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi KomutanlığınaKara Havacılık Okul Komutanlığına Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına Isparta Adalet Komisyonu Başkanlığına 1. İdare Mahkemesi Başkanlığına 2. İdare Mahkemesi Başkanlığına Süleyman Demirel Üniversitesi RektörlüğüneUygulamalı Bilimler Üniversitesi RektörlüğüneIsparta Baro BaşkanlığınaMerkeze Bağlı Belde Belediye Başkanlıklarına