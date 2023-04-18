- Isparta'da Ramazan Bayramı Kutlama Töreni Düzenlenecek
- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Bayramlaşma Töreninde Bir Araya Gelecek
- Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı'nda Gerçekleştirilecek Törene Tüm Vatandaşlar Davetli
T.C.
ISPARTA
RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA KOMİTESİ
Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Başkanları ve bütün vatandaşlarımızın katılımıyla Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park Küçük Salonda gerçekleştirilecektir.
Değerli hemşehrilerimizin, mülki, askeri ve adli erkan ile meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve tüm kamu görevlilerinin bayramlaşma törenine teşriflerini dileriz.
PROGRAM :
Tarih : 21.04.2022 Cuma Günü
Bayramlaşma Saat: 10.30
Yer: Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı
IYAŞ Park Küçük Salon
KUTLAMA KOMİTESİ
Gereği:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Siyasi Parti İl Başkanlarına
İl Genel Meclisi Başkanı ve Üyelerine
Belediye Meclis Üyelerine
Resmi ve Özel Banka Müdürlerine
Kamu Yararına Çalışan Dernek ve Sivil
Toplum Kuruluşlarına
Merkez Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına
Isparta Milletvekillerine
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına
Kara Havacılık Okul Komutanlığına Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığına Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına Isparta Adalet Komisyonu Başkanlığına 1. İdare Mahkemesi Başkanlığına 2. İdare Mahkemesi Başkanlığına Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne
Isparta Baro Başkanlığına
Merkeze Bağlı Belde Belediye Başkanlıklarına