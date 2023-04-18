Isparta Antalya karayolunda meydana gelen araç yangınları sürücüleri ve yetkilileri tedirgin ediyor. Son dönemde artan araç yangınları, hem can güvenliği hem de ekonomik kayıplar açısından büyük bir risk oluşturuyor.Son olarak 01:30 sıralarında Isparta Antalya karayolu mevkiinde meydana gelen araç yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmaması tek teselli oldu.Yetkililer, araç yangınlarının sebepleri arasında elektrik aksamlarındaki arızalar, patlayan lastikler, yakıt kaçakları, aşırı ısınmalar ve insan faktörünün yer aldığını belirtiyor. Sürücüleri ise, araç bakımlarını düzenli yapmaları, yanıcı madde taşımamaları, sıcak havalarda araçları güneş ışınlarından korumaları ve sigara, kibrit gibi ateşle oynanmaması konusunda uyarıyor.Araç yangınlarının yaşanmaması için hem sürücülerin hem de yetkililerin dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.