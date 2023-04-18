Isparta, EMITT Fuarında Kültür ve Turizm Potansiyelini Tanıttı

EMITT 2023'te En İyi Kültür Turu Tanıtımı Ödülü Isparta'ya Verildi

Isparta, Dünya Turizm Endüstrisinde Adından Söz Ettirdi

Isparta'nın Tarihi ve Doğal Zenginlikleri EMITT Fuarında Sergilendi

Isparta, Turizmde Alternatif Rotası Olarak Öne Çıktı

Isparta'nın tarihi, kültürel ve turizm potansiyeli, dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtıldı. Türkiye'nin en büyük uluslararası turizm etkinliği olan 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY tarafından 12 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Tüyap Beylikdüzü fuar alanında açıldı.12-15 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleşen fuarda Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, Eğirdir Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Gülbirlik yer aldı. TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi, Salon 7, alan 7541.Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil destinasyonlarını aynı platformda buluşturan EMITT'te Isparta'nın gülü, lavantası, gölleri, tarihi yerleri, antik kentleri, müzeleri, eko-turizm, sağlık, inanç ve kültür, kış turizmi, spor, ve yayla turizmi teşvik edilmiştir. Gül ve lavanta suyu, kolonya, krem ​​ve losyonlar, gül lokumu, elma cipsi gibi yöresel ürünler, çekiçleme kalıplarla yapılan hediyelik paralar gibi ürünlere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.Fuar süresince, İstanbul'da Isparta ve ilçelerini temsilen üst düzey bürokrat ve yöneticiler ile dernek yönetim kurulları stantlarımızı ziyaret ederek iyi dileklerde bulundular. Isparta standımızda Dijital İçerik Üreticileri, Sosyal Medya Influencer'ları ve diğer tanınmış isimleri ağırladık ve destinasyonlarımızla ilgili son gelişmeleri, faaliyetleri ve hedefleri global influencer'larla paylaştık.Fuar sonunda, etkinlikte yer alan tanıtım stantlarının değerlendirilmesiyle "Kültür Turları Kategorisinde En İyi Destinasyon Tanıtımı" ödülüne Isparta layık görüldü.Dört gün süren fuar boyunca turizm operatörleri, seyahat acentaları, doğa sporları dernekleri, kayak merkezleri ve TV, dergi ve gazete turizm-seyahat sayfalarından sorumlu temsilciler ile Isparta'nın potansiyeli, Isparta'nın değerlerinin pazarlanması ve kalkınması hakkında tartışma ve sunumlar gerçekleştirildi. turlar ve diğer ilgili konular.Isparta standında yer alan dijital içerik üreticileri ve sosyal medya fenomenleri, ilin turizm destinasyonları hakkında güncel bilgileri, etkinlikleri ve hedefleri global influencerlara aktardılar. Bu şekilde Isparta'nın turizm potansiyeli ve zenginlikleri, uluslararası alanda daha da tanıtılarak turizm gelirlerinin arttırılması amaçlandı.Fuar süresince yapılan değerlendirme sonucunda, Isparta'ya "EMITT 2023 Kültür Turları Dalında En İyi Destinasyon Tanıtımı" ödülü verildi. Bu ödül, Isparta'nın turizm alanında yaptığı çalışmaların ve turizm potansiyelinin uluslararası platformda tanıtımının ne kadar başarılı olduğunu gösterdi.Fuar boyunca tur operatörleri, seyahat acenteleri, doğa sporları dernekleri, kayak işletmeleri, TV, dergi ve gazetelerin turizm-gezi sayfalarının sorumluları, Isparta'nın turizm potansiyeli ve değerleri hakkında bilgilendirildiler. Bu görüşmelerde Isparta'nın turizm potansiyeli daha da keşfedilerek, turizm sektöründe işbirlikleri ve pazarlama stratejileri için fikir alışverişleri yapıldı.Sonuç olarak, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2023, Isparta'nın turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmak için önemli bir fırsat oldu. İl, zengin kültürel ve tarihi mirası, doğal güzellikleri ve alternatif turizm imkanlarıyla turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. EMITT 2023'teki başarısıyla birlikte, Isparta'nın turizm gelirleri artacak ve bölgenin ekonomisi de güçlenecektir.