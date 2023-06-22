Gelendost Çaltı Köyü'nde Yetişen Sarımsak, Eşsiz Lezzetiyle Dikkat Çekiyor

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyü, ata tohumlarıyla yetiştirilen sarımsaklarıyla büyük bir başarıya imza atıyor. Bu özel sarımsak türü, 26 Temmuz 2022 tarihinde Gelendost Çaltı Sarımsağı adıyla coğrafi işaret alarak tescillendi.Çaltı köyünde yaklaşık 750 dekarlık alanda sarımsak ekimi gerçekleştirildi ve dekar başına 900 ila 1.000 kilogram arasında bir verim bekleniyor. Tamamen susuz koşullarda yetiştirilen Çaltı Sarımsağı, köyün yüksek rakımı, temiz havası ve iklim yapısı sayesinde farklı bir aroma ve lezzete sahip. Bu özelliğiyle özellikle yerel pazarlarda aranan bir ürün haline geldi. Sarımsaklar taze ve kuru olarak tüketilmektedir.Hasat zamanı, sarımsağın taze veya kuru olarak kullanım amacına bağlı olarak değişmektedir. Genellikle haziran ayının son haftası ile temmuz ayının ikinci haftası arasında, yaprakların yarısının kuruyup yattığı dönemde hasat yapılmaktadır.Çaltı köyünde yetişen eşsiz aroma ve lezzete sahip Gelendost Çaltı Sarımsağı, bölgenin tarımsal çeşitliliğine katkıda bulunurken, yerel halkın da geçim kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bu özel sarımsak türü, bölgedeki tarım potansiyelini ve çiftçilerin gelir düzeyini olumlu yönde etkilemektedir.Çaltı Köyü'nde Yetişen Eşsiz Aroma ve Lezzet: Gelendost Çaltı Sarımsağı!