Isparta'da Bu Köylere Doğalgaz Müjdesi : Büyük Hacılar, Küçükhacılar ve Ali Köyü İçin Doğalgaz Çalışmaları Başlıyor!

Değerli Köy Sakinleri,

Size müjdeli bir haber vermekten gurur duyarız. Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen ve Isparta İl Başkanı Sayın Serkan Keskin'in köylerimize doğalgaz getirme sözü bugün itibariyle gerçeğe dönüşmektedir. Büyük Hacılar, Küçükhacılar ve Ali Köyü için doğalgaz çalışmaları başlamıştır.

Bu önemli adımı atabilmemizde emeği geçen herkese minnettarız. Doğalgaz çalışmalarının hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun!

Köylerimizin doğalgaza kavuşması, daha konforlu ve sıcak bir kış mevsimi geçirebilmemiz için büyük bir adım olacaktır. Bu gelişme, yaşam kalitemizi artırarak köylerimizi daha da güzelleştirecektir.

Çalışmaların sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Doğalgazın köylerimize getirdiği faydaları yakında görmeye başlayacağımızı umuyoruz.

Daha temiz, daha sıcak ve daha modern bir yaşam için çıktığımız bu yolda, birlik ve dayanışma içinde ilerliyoruz. Köyümüzün gelişmesine ve daha iyi bir yaşam standardına katkı sağlayan bu projenin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz.

Bu güzel gelişmeyi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Doğalgaz çalışmalarının başlaması, köylerimize ve sakinlerimize hayırlı olsun!

Saygılarımla,

Büyük Hacılar Köyü Muhtarı



Büyük Hacılar Köyü Muhtarlığı, Isparta'da köylerine doğalgaz getirme sözünün gerçeğe dönüşmesini ve bu projenin başlamasını köy sakinlerine duyurmuştur.