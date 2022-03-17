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Isparta'da Aziz Şehitlerimizin Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları Tevcih Edildi

Isparta'da Aziz Şehitlerimizin Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları Tevcih Edildi
ISPARTA
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Aziz Şehitlerimizin Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları Tevcih Edildi
Cumhurbaşkanlığımız tarafından aziz şehitlerimiz Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Polis Memuru Onur Ramazan Bayram’ın ailesine tevcih edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Ömer Seymenoğlu tarafından törenle takdim edildi.
Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ndeki törene; Şehit Ferhat Çiftçi’nin eşi Secaat Çiftçi, oğlu Mete Çiftçi (4), annesi Hayriye Çiftçi, Babası Mehmet Emin Çiftçi ve kardeşleri, Şehit Onur Ramazan Bayram’ın annesi Semra Bayram, babası Nail Bayram ve kardeşi Cenap Bayram başta olmak üzere Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, SDÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak, Müftü Yardımcısı Halil Taş tarafından şehitlerimiz adına dua edildi.
Törendeki konuşmasında “Bugün bu topraklarda hür bir şekilde yaşıyorsak bu şüphesiz ki kahraman Türk askerinin, Türk polisinin sayesindedir ve onlar bizim bu topraklardaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür” diyen Vali Seymenoğlu:
“Kahramanca şehadet şerbetini içen şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum”
“Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü kutlamakta olduğumuz büyük kahramanlık hikâyeleri ile dolu bu zafer haftasında, Devlet Övünç Madalyalarını almak için aramızda bulunan şehidimiz Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin ve şehidimiz Polis Memuru Onur Ramazan Bayram’ın ailelerine, aramızda bulunan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kahramanca şehadet şerbetini içen şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
“Bu sevda, vatan sevdasıdır, bayrak sevdasıdır, ezan sevdasıdır.”
Bu ülke, bu coğrafya, çok savaşlar ve çok hainlikler görmüştür. Malazgirt’le açılan bu kapılar, Çanakkale’de iman gücüyle şehit ve gazi olan Mehmetçiğin cesaretiyle bir daha açılmamak üzere kapansa da vatan haini bölücü güçler durmamış, ülkemizi bölmeye bu milleti zayıf düşürmeye gayret etmişlerdir. Bu hain girişimler karşısında, milletimizin ve devletimizin var olma, toprağına bayrağına sahip çıkma mücadelesi de devam etmiştir. Bu sevda, vatan sevdasıdır, bayrak sevdasıdır, ezan sevdasıdır. Vatan sevgisi, vatan savunması imandandır dediğimiz için Allah'a şükür dimdik ayaktayız ve ayakta kalmaya da devam edeceğiz. Bu amaç uğruna yüzlerce, binlerce şehidimiz, gazimiz olsa da bu topraklardan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz, kahramanlık destanları yazmaya devam edeceğiz.
“Onun içindir ki, bizim şehidimiz, gazimiz çoktur. Bizim şehitliğimiz de çoktur.”
Bugün bu topraklarda hür bir şekilde yaşıyorsak bu şüphesiz ki kahraman Türk askerinin, Türk polisinin sayesindedir ve onlar bizim bu topraklardaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür. Her millet boyunduruğa razı olabilir, biz olamayız. Herkes canını feda etmekten imtina edebilir, biz edemeyiz. Onun içindir ki, bizim şehidimiz, gazimiz çoktur. Bizim şehitliğimiz de çoktur. Bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her biri; erkeğiyle, kadınıyla hatta çocuğuyla, yaşlısıyla, gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü içindir ki bu topraklar hala bizim vatanımızdır.
“Ne mutlu bizlere ki vatanı için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz var.”
Hamdolsun, şehitlerimizin dökülen tek bir damla kanı dahi boşa gitmemiştir. Gazilerimizin verdiği mücadelenin tek bir anı dahi boşa gitmemiştir. Canları pahasına vatanın savunmasında yer alan şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlıklarının birer nişanesi olan Devlet Övünç Madalyalarını birazdan takdim edeceğim. Maddi değeri değil ama manevi değeri çok büyük olan bu şeref madalyaları, millet olarak şehitlerimize ve gazilerimize karşı şükran duygularımızın bir ifadesidir. Ne mutlu bizlere ki vatanı için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz var, bu millete emanet aileleri var. Yine ne mutlu bizlere ki kahraman gazilerimiz var, gazilerimizin aileleri var.
“Bu millet size minnettardır.”
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı ülkesi için bu büyük fedakârlığı yapan şehitlerimizin aileleri olan sizlere, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen takdim etmekten büyük bahtiyarlık duyacağımı ifade etmek istiyorum. Madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuzu ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Böyle kahraman bir mücadelenin tarihte verilmiş olduğu her daim gururla hatırlanacaktır. Şehitlik ve gazilik milletimiz açısından daima bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu onuru dünya var oldukça taşıyacaksınız, yaşayacaksınız. Sizler şehitlik ve gazilik gibi en yüce makamlara erişmiş kahramanlarımızın evladı, eşi, anası ve babasısınız. Bu millet size minnettardır.
“Sizler, şehitlik mertebesine ermiş bu güzel insanların aileleri olarak başımızın tacısınız.”
Şehitlerimiz; Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Polis Memuru Onur Ramazan Bayram’ı gönlümüzün en seçkin köşesine yerleştirirken, şehitlerimizin bize emaneti olan anne ve babalarını, eşlerini ve çocuklarını da asla unutmayacağız. Sizler, şehitlik mertebesine ermiş bu güzel insanların aileleri olarak başımızın tacısınız. Bir kez daha teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimize kaybettikleri evlatlarının, eşlerinin, kardeşlerinin, babalarının, asla bitmeyeceğini bildiğim yürek acıları için sabırlar diliyorum. Tüm gazilerimize mücadeleleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyor, hayırlı ve sağlıklı uzun bir ömür temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından Vali Seymenoğlu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına, aziz şehitlerimiz Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin 4 yaşındaki oğlu Mete Çiftçi’ye ve Polis Memuru Onur Ramazan Bayram’ın babası Nail Bayram’a Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.
 
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