isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Haber: Evi yanan aileye belediye yeni ev yapacak

Isparta Haber: Evi yanan aileye belediye yeni ev yapacak
ISPARTA
65 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Başdeğirmen: Evi yanan ailemize yeni ev yapacağız
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kayı Köyünde evi yanan aileyi ziyaret ederek, yeni ev sözü verdi. Zor durumda kalan ve afet durumu yaşayan vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Sizlerin yanınızdayız. Ne yapılması gerekiyorsa yapar mağduriyetinizi gideririz” dedi.
 
Isparta’nın merkeze bağlı Kayı Köyünde 14 Mart Pazartesi günü gece saat 02.30 sıralarında Ramazan Özler’e ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ramazan Özler, yangından 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yara almadan kurtuldu. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte yangında evleri yanan aileyi ziyaret etti. Yangınla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, yakınlarının yanında kalan Özler ailesine ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Başkan Başdeğirmen, “Geçmiş olsun. Büyük bir faciadan kurtulmuşsunuz. Ani yangından çıkmanız için yüce Rabbim sizlere yardımcı olmuş” dedi.
Olay anını anlatan Ramazan Özler, her şeyin 15-20 saniye içerisinde gerçekleştiğini belirterek, “Aşağı indim yukarı tekrar çıkamadım her taraf alev topuna döndü. Canımız kurtuldu” diye konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak zor durumda kalan ve afet durumu yaşayan vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, “Size de yardımcı oluruz, evinizi yaparız. Ne yapılması gerekiyorsa yapar mağduriyetinizi gideririz.  Devletimiz evinizi en güzel şekilde yapıp size teslim edecek güçte. Üzülmeyin, her şeyde bir hayır vardır. Bu konuda sizlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.
Isparta Belediyesi tarafından evi yanan aileye ilk etapta kömür, gıda ve temel ihtiyaç yardımında bulunuldu.
 
16-03-2022-kayi-koyu-ev-yangini-yardim-416-03-2022-kayi-koyu-ev-yangini-yardim-216-03-2022-kayi-koyu-ev-yangini-yardim-516-03-2022-kayi-koyu-ev-yangini-yardim-3
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber:Isparta'da JAK Timleri toplam 164 kişiyi kurtardı
Haber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişme
ISPARTA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
ISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORAN
ISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDI
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA
Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSU
Haber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayı
HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK
Isparta Haberleri: İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 101. YılıİSTİKLAL MARŞI’MIZIN KABULÜNÜN 101. YILI
HABER: ISPARTA'DA RAMAZAN PİDESİ'NİN FİYATI ZAMLANDI
HABER: VİA MARKET YENİ YERİNDE!
HABER: ISPARTA VALİLİĞ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
HABER: ISPARTA GENELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: CAN KAYBI VAR!
Isparta Haber: SDÜ'den kültürel armağan devam ediyor
Isparta Haber: ​CK Enerji Akdeniz Elektrik'te görev değişimi
HABER: ISPARTA'DA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Isparta'da Gündem Oto Müzik ile aracınızda canlı bir performans yaşayın!
ISPARTA'DA EN ÇOK MUTLULUK VEREN FIRSATLAR ENZA HOME'DA BAŞLADI
ISPARTA HABER: SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!
Haber: Isparta'da narkotik operasyon!
ISPARTA HABER: KAYMAKAM'DAN ÖMENLİ DUYURU..
HABER: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ISPARTA'DA
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: CAN KAYBI VAR!ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: CAN KAYBI VAR!10 Mart 2022
HABER: ISPARTA VALİLİĞ'NDEN ÖNEMLİ DUYURUHABER: ISPARTA VALİLİĞ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU10 Mart 2022
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DAISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA14 Mart 2022
ISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDIISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDI15 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA RAMAZAN PİDESİ'NİN FİYATI ZAMLANDIHABER: ISPARTA'DA RAMAZAN PİDESİ'NİN FİYATI ZAMLANDI11 Mart 2022
HABER: VİA MARKET YENİ YERİNDE! HABER: VİA MARKET YENİ YERİNDE! 11 Mart 2022
Haber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişmeHaber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişme16 Mart 2022
HABER: ISPARTA GENELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISIHABER: ISPARTA GENELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI10 Mart 2022
Isparta Haberleri: İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 101. YılıIsparta Haberleri: İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 101. Yılı12 Mart 2022
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSUISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSU14 Mart 2022
HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIKHAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK14 Mart 2022
ISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORANISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORAN15 Mart 2022
Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu 14 Mart 2022
ISPARTA HABER: ERDEĞER YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİISPARTA HABER: ERDEĞER YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ10 Mart 2022
ANTALYA HABER: ANTGİAD BASIN BÜLTENİANTALYA HABER: ANTGİAD BASIN BÜLTENİ13 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA TANITIM RÜZGARI HABER: ISPARTA'DA TANITIM RÜZGARI 10 Mart 2022
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 12 MART MESAJIISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 12 MART MESAJI11 Mart 2022
ISPARTA HABER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DOYASIYA EĞLENDİISPARTA HABER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DOYASIYA EĞLENDİ10 Mart 2022
Haber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayıHaber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayı14 Mart 2022
BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü MesajıBAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü Mesajı11 Mart 2022