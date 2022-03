Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kayı Köyünde evi yanan aileyi ziyaret ederek, yeni ev sözü verdi. Zor durumda kalan ve afet durumu yaşayan vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Sizlerin yanınızdayız. Ne yapılması gerekiyorsa yapar mağduriyetinizi gideririz” dedi.Isparta’nın merkeze bağlı Kayı Köyünde 14 Mart Pazartesi günü gece saat 02.30 sıralarında Ramazan Özler’e ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ramazan Özler, yangından 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yara almadan kurtuldu. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte yangında evleri yanan aileyi ziyaret etti. Yangınla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, yakınlarının yanında kalan Özler ailesine ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Başkan Başdeğirmen, “Geçmiş olsun. Büyük bir faciadan kurtulmuşsunuz. Ani yangından çıkmanız için yüce Rabbim sizlere yardımcı olmuş” dedi.Olay anını anlatan Ramazan Özler, her şeyin 15-20 saniye içerisinde gerçekleştiğini belirterek, “Aşağı indim yukarı tekrar çıkamadım her taraf alev topuna döndü. Canımız kurtuldu” diye konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak zor durumda kalan ve afet durumu yaşayan vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, “Size de yardımcı oluruz, evinizi yaparız. Ne yapılması gerekiyorsa yapar mağduriyetinizi gideririz. Devletimiz evinizi en güzel şekilde yapıp size teslim edecek güçte. Üzülmeyin, her şeyde bir hayır vardır. Bu konuda sizlerin yanındayız” ifadelerini kullandı.Isparta Belediyesi tarafından evi yanan aileye ilk etapta kömür, gıda ve temel ihtiyaç yardımında bulunuldu.