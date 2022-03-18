Nurlu gölgesinin üzerimize düşmeye başladığı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili’ne ulaşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz.Berat, bizlere kulluk bilinci ile günahlardan arınmayı suç ve yanlışlardan kaçınmayı ve Yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınmayı müjdeler. Bu müstesna geceden azami derecede faydalanmalı ve ibadetlerimizle, dualarımızla Allah’ın rahmet ve lütfuna tecelli olmaya çalışmalıyız.Böyle önemli bir gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylıklara vesile olması en büyük temennimizdir.Berat Kandilinin tüm İslam âlemine ve ülkemize; birlik, beraberlik, huzur ve barışa vesile olmasını diler, tüm hemşerilerimin Mübarek Berat kandilini kutlarım.