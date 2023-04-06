"Avukatlar Günü Buruk Kutlandı"

"Isparta Barosu Deprem Bölgesindeki Meslektaşlarına Yardım Etmeye Çalışıyor"

"Avukatlık Mesleği ve Sorunları Üzerine Basın Açıklaması"

"Yargı Paketinde Avukatlık Mesleği ve Ekonomik Sorunları İçin Bir İyileştirme Bulunmuyor"

"Avukatlar Temsil Zorunluluğu Getirilmesini Talep Ediyor"

"Avukatların Talepleri: Hizmet Tarifeleri, Vergi Muafiyeti, Kişisel Veri Niteliği Taşıyan Bilgi ve Belgelere Erişim Yetkisi"

"Hasar Şirketleri ve Avukatlık Yetkisi Kullanımı Hukuka Aykırı"

"Vatandaşlarımızı Avukat Gibi Tanıtan Simsarlara İtibar Etmemeliyiz"





5 Nisan Avukatlar Günü, Adliye önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve basın açıklaması ile kutlandı. Ancak bu yıl kutlama, Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya ve diğer avukatların deprem bölgesindeki meslektaşlarının yaralarını sarmak için çabalamaları nedeniyle buruk geçti. Genel Sekreter Ali Burak Yıldız, açıklamasında, depremde can kaybına neden olanların en kısa sürede cezalandırılması gerektiğini belirtti ve avukatların insan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin güvencesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, avukatların çeşitli talepleri de açıklandı. Bunlar arasında, hukuki işlemler için avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi, avukatlık mesleği ve ekonomik sorunlar için iyileştirmeler yapılması, CMK hizmeti tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesi ile eşitlenmesi, meslektaşlara delil toplama yetkisi tanınması, tazminat davaları için hasar şirketleri adı altında oluşan organizasyonların kapatılması ve vatandaşlara kendilerini avukat olarak tanıtan simsarlara itibar etmeme çağrısı yer almaktadır.