EPDK Kararı ile Ücretsiz Doğalgaz Kullanımı Yayımlandı: Maliyet 40 Milyar Lira, 19.7 Milyon Abone Yararlanacak



EPDK, ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Yaklaşık 40 milyar liraya mal olması beklenen ücretsiz doğalgaz uygulamasından 19,7 milyon abone yararlanacak. Uygulama döneminde abonelerden tahsilat yapılırsa, fatura iptal edilerek ödenen tutar 3 iş günü içinde abonelere nakit olarak ödenecek. Detaylar için Isparta Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabını takip edebilirsiniz.