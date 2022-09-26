ISPARTA'DA YANGIN

Isparta merkeze bağlı Binbirevler mahallesinde yangın çıktı... Vatandaşların ihbarı ile yangın bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa zamanda yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangından bir kişinin kurtarıldığı da gelen bilgiler arasında... Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Detaylar gelecek...



YANGINDAN VİDEO



