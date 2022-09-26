isparta-bebek-giyim-isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABER

ISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABER
ISPARTA
G.Tarihi: 26.09.2022 01:06
445128 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA'DA YANGIN
Isparta merkeze bağlı Binbirevler mahallesinde yangın çıktı...  Vatandaşların ihbarı ile yangın bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri  kısa zamanda yangını kontrol altına alıp söndürdü.  Yangından bir kişinin kurtarıldığı da gelen bilgiler arasında... Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Detaylar gelecek...

YANGINDAN VİDEO

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye'nin bir çok şehrinde Starlink uyduları semaları aydınlattı
TÜRKİYE'DEN YENİ SAVUNMA HAMLESİ: NÜFUZ EDİCİ BOMBA
Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal ''değer kaybı'' kararı
Isparta'da İKİ trafik kazası meydana geldi
ISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABER
Isparta'da 920 gram doğan bebek hayata tutundu!
Isparta satranç tarihinde bir ilk! 2. lige yükseldiler!
Isparta'nın ​Esnaf Cebinde mobil uygulaması telefonlarda yerini aldı
ISPARTA'DA HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK KAYA BALIK'TA
Haberler: Bakandan taşeron ve EYT müjdesi
YENİ VİRÜSE DİKKAT ÇEKİLDİ: TÜRKİYE VE DÜN GÜNDEMİNDEN SON HABERLER
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da Yunus Ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok
TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR HABERLER
ISPARTA'DA DYNOBİL OTO ESKPERTİZ İLE ARACINI TANIYARAK GÜVENLE AL, SAT!
Haber: B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON
ISPARTA VE ÇEVRE İLLER İÇİN METEOROLOJİK UYARI
ISPARTA'NIN EN TAZE BALIKLARI KAYA BALIK'TA
ISPARTA'DA MİRYOKEFALON ZAFERİ VE ELMA FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: TOFAŞ ORTADAN BÖLÜNDÜ
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT! İŞKUR'DAN DUYURU
Isparta'da narkotik suçlarla mücadelede: Yunuslar geçit vermiyor!
METEOROLOJİDEN HAVA SICAKLIĞI DUYURUSU
Isparta'da Halk Et Kasap Lezzetli Et ve Tavuk Ürünleri Sunuyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Erdoğan İbrişim SDÜ Hastanesine Geri DöndüProf. Dr. Erdoğan İbrişim SDÜ Hastanesine Geri Döndü19 Eylül 2022
Isparta'da 920 gram doğan bebek hayata tutundu!Isparta'da 920 gram doğan bebek hayata tutundu!25 Eylül 2022
Isparta'da Eğitim Güvenlik Toplantısı YapıldıIsparta'da Eğitim Güvenlik Toplantısı Yapıldı22 Eylül 2022
Isparta: Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal Mazbatasını AldıIsparta: Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal Mazbatasını Aldı21 Eylül 2022
ITB'nin TS EN ISO 9001 Belgesi 2022 Yılı Gözetim Tetkikini Başarıyla GeçtiITB'nin TS EN ISO 9001 Belgesi 2022 Yılı Gözetim Tetkikini Başarıyla Geçti23 Eylül 2022
Isparta Valisi Aydın Baruş, Hayırlar Yatılı Kız Kuran Kursunu ziyaret ettiIsparta Valisi Aydın Baruş, Hayırlar Yatılı Kız Kuran Kursunu ziyaret etti23 Eylül 2022
Isparta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Yapıldı21 Eylül 2022
Isparta'da Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadelede Daha Etkin Hale GeldiIsparta'da Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadelede Daha Etkin Hale Geldi22 Eylül 2022
ISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABERISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABER25 Eylül 2022
EĞİRDİR'DE 'BÜTÇE DEFTERİ' PROJESİ TÜM OKULLARDA DEVAM EDİYOREĞİRDİR'DE 'BÜTÇE DEFTERİ' PROJESİ TÜM OKULLARDA DEVAM EDİYOR20 Eylül 2022
Isparta'da narkotik operasyon!Isparta'da narkotik operasyon!22 Eylül 2022
EĞİRDİR BELEDİYESİ PROJE BİRİMİ HAZIRLADIKLARI PROJELERİ ANKARA’YA GÖTÜRDÜLER.EĞİRDİR BELEDİYESİ PROJE BİRİMİ HAZIRLADIKLARI PROJELERİ ANKARA’YA GÖTÜRDÜLER.21 Eylül 2022
ISUBÜ ile Filipinler’den 7 Üniversite Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandıISUBÜ ile Filipinler’den 7 Üniversite Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı20 Eylül 2022
Isparta Spor'a sponsor olduIsparta Spor'a sponsor oldu23 Eylül 2022
Isparta'da Yunus Ekiplerinden uyuşturucuya geçit yokIsparta'da Yunus Ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok21 Eylül 2022
Isparta Valisi Baruş Aliköy, Küçükhacılar ve Büyükhacılar Köylerini Ziyaret EttiIsparta Valisi Baruş Aliköy, Küçükhacılar ve Büyükhacılar Köylerini Ziyaret Etti21 Eylül 2022
Isparta'da Ahilik Haftası Konferanslarının İlki DüzenlendiIsparta'da Ahilik Haftası Konferanslarının İlki Düzenlendi23 Eylül 2022
Filipinlerden Gelen 7 Üniversitenin Temsilcileri ISUBÜ’deFilipinlerden Gelen 7 Üniversitenin Temsilcileri ISUBÜ’de22 Eylül 2022
HEDEFİMİZ; TARIMLA SANAYİLEŞEN ISPARTAHEDEFİMİZ; TARIMLA SANAYİLEŞEN ISPARTA24 Eylül 2022
Isparta'da 2022 – 2023 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısıIsparta'da 2022 – 2023 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı22 Eylül 2022