Isparta'da 9 ay süreli 36 kişilik TYP

Isparta'da iş arayanlara süper haber...

Isparta'da 9 ay süreli 36 kişilik TYP
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ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ

İl Müdürlüğümüz ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  işbirliğinde;9 ay süreli 36 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenecektir.
 
Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170,  www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.
 
 
Katılımcı Başvuru Tarihleri14 Eylül 2023 – 18 Eylül 2023
Noter Çekilişinin YapılacağıTarihi- Saati21 Eylül 2023- 11:00
Noter Çekilişinin Yapılacağı YerIsparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (Zemin Giriş)  – ISPARTA
Program Başlama – Bitiş Tarihi02 Ekim 2023 – 30 Haziran 2024
  
ADRES KAYIT SİSTEMİNDE İKAMET ETTİKLERİ YERLERDEN NERELERE BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ 
PROGRAM UYGULANACAK YERLER
 Portal Numarası :314665
 
 
 
 
Isparta merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.
Isparta Merkez Kontenjan Sayısı :14		1-Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (merkez), (4 kişi)
2-Isparta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (merkez), (2 kişi)
3-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (merkez), (2 kişi)
4-Şehit Enes Özgül Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (merkez),(2 kişi)
5-Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü (merkez), (2 kişi)
6-Isparta Engelsiz Yaşam Bakım Reh. ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü (merkez), (2 kişi)
  
 
Uluborlu merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.
Uluborlu Kontenjan Sayısı :6		Portal Numarası :314666
1-Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (2 kişi)
2-Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Merkezi Müdürlüğü, (2 kişi)
3-Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım, Reh. ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, (2 kişi)
  
 
Eğirdir, Şarkikaraağaç merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.
Eğirdir Kontenjan sayısı : 3
Şarkikaraağaç Kontenjan Sayısı : 2		Portal Numarası :314667
1-Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü, (2 kişi)
2-Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (1 kişi)
3- Şarkikaraağaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (2 kişi)
  
 
Yalvaç merkez ve bağlı kasaba ve köylerinde ikamet edenler başvuru yapabilir.
Yalvaç Kontenjan Sayısı :11		Portal Numarası :314668
1-Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, (2 kişi)
2-Yalvaç Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reh. Merkezi Müdürlüğü. (9 kişi)
 
 

 
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
 
TYP’ye katılmak için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Emekli ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak
Şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.  
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.
 
Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde,aynı adreste ikamet edenlerden sadece biriprogramdan yararlanabilir.
           
Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.
 
Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 17.103,48 TL(ONYEDİBİNYÜZÜÇTLKIRKSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
 
     Kamuoyuna önemle duyurur.
 
 
ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
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