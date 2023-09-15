Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir'den Açıklama

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir, Sarıyerspor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir'in açıklamaları şu şekildedir:

"Değerli taraftar grubumuzun yaptığı bilgilendirme paylaşımına gelen yorumlar bizleri üzmüştür. Takımımızın en çok ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik ruhu tam anlamıyla oluşmuşken, bu tür yorumlar takımımıza zarar verebilir. Isparta 32 Spor Kulübü olarak, Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen'in takımımıza sağladığı destekten ve fedakarlıklardan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Tüm taraftarlarımızın deplasman otobüsü konusundaki hassasiyetlerini paylaşıyoruz. Ancak, bu otobüslerin mali yükümlülükleri hala açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu konuda sorumluluklarımızın farkındayız ve taraftarlarımızın bu konudaki hassasiyetlerini anlıyoruz. Bilgilendirmeyi, Isparta 32 Spor yönetimi olarak yapmayı uygun gördük. Tüm taraftarlarımıza gösterdikleri hassasiyet ve verdiği değer için teşekkür ediyoruz. Taraftar grubumuzun paylaşımı kaldırmasından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz."

Başkan Gültekin Özdemir'in bu açıklamalarıyla Isparta 32 Spor Kulübü'nün birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı görülmektedir.