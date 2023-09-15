Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdü. İşte operasyonla ilgili detaylar:

Tarih: 13.09.2023

Operasyon kapsamında yapılan ikamet aramasında şunlar ele geçirildi:

Ele geçen suç unsurlarıyla ilişkilendirilen (1) şüpheli şahıs hakkındakapsamında adli işlem başlatılmıştır.Isparta Emniyet Müdürlüğü, Isparta halkının huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, suçları önlemek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi, 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalı üzerinden verdikleri bilgileri ve talepleri değerlendirdiğini ve takip ettiğini belirtirken, bu işbirliğinin suçla mücadelede önemli olduğunu vurguluyor.Isparta Emniyet Müdürlüğü, Isparta halkına teşekkür eder ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam eder.