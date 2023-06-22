Isparta’da 400 yıllık geçmişe sahip olan Geleneksel Kurban İndirme geleneği bu yılda 23 Haziran 2023 Cuma günü yapılacak.Asırlardır süren geleneğe göre kurbanlıklarını alan ve çobanlara belli bir ücret karşılığı teslim eden vatandaşlar yarın küçükbaş kurbanlarını teslim alacak.Unutulmaya yüz tutan Kurban indirme geleneği Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle yeniden hayat bulmuştu. Kurban indirme geleneği bu yılda Isparta Belediyesi öncülüğünde Gökçay Mesireliğinde saat 15.00’da başlayacak. Gökçay’da çocuklar için atölye çalışmaları, balon parklar kurulacak, canlı müzik dinletisi ile çeşitli etkinlikler, programa katılanlar için ikramlar gerçekleştirilecek.Gökçay Mesireliğindeki programın ardından İkindi Namazına müteakip Keçeci, Dere, Yenice ve Doğancı mahalle sakinlerince uygulanan kurban indirme geleneği kurbanların Keçeci Mahallesine indirilmesi, duaların yapılması ve sahiplerine teslim edilmesiyle son bulacak.