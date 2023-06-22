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Isparta'nın Gelendost İlçesi'nde Mobillet Kazası! Gençlerin Durumu Ağır

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Köke Köyü'nde, Neşet Erdoğdu ve Veli Tahran adlı iki genç, mobilletleriyle virajı alamayarak korkunç bir kaza geçirdi.



Yaşları sadece 18 olan gençler, kontrolü kaybederek savruldu ve feci bir şekilde yaralandı. Neşet Erdoğdu'nun durumu hayati tehlikesi bulunurken, diğer genç Veli Tahran'ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralılar hemen ambulanslarla Isparta'ya sevk edildi.



Bu üzücü olay, Isparta'da büyük bir endişe ve üzüntü yaratmıştır. Bölgede yaşayanlar ve yakınları, gençlerin sağlık durumlarının en kısa sürede düzelmesi için dualarını ve desteklerini sunmaktadır. Kazanın nasıl gerçekleştiği ve detaylı bir incelemenin yapılması için ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma başlatılmıştır.



Son dakika Isparta haberi olarak, bu üzücü olayın Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana geldiğini duyurmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. Kazanın ardından sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ve yaralıların Isparta'ya sevk edilmesi önemli bir adımdır. İlerleyen saatlerde gençlerin sağlık durumlarıyla ilgili güncellemeleri takip edebilirsiniz.



Öte yandan Isparta haber kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre; Soğuk hava deposu civarında yine bir trafik kazası meydana geldi. Balcı Köyünde ise bir aracın kanala uçtuğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kaza ile ilgili detaylar haber merkezimize ulaşınca bu sayfada haberi güncelleyeceğiz....

