4 MEVSİM BALIK İÇİN GÖZDE BALIK EVİ











Isparta'da şehrin merkezinde yer alan bu şık balık restoranı, atmosferik dekoru ile 4 mevsim benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!yada, lezzetli bir deniz ürünleri tabağı için sizleri ailenizle birlikte Gözde Balık Evi'ne davet ediyoruz.Geleneksel ekmek arası balık, jumbo karides ,balıklı salata ve balık çorbası menüleri damaklarda ve kalplerde unutulmaz tatlar bırakıyor.Isparta'da balık severlerin vazgeçilmez adresi Gözde Balık Evi