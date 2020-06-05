Isparta'da 35 yıldır motosiklet tamir eden Ümit Etçi, gençleri yetiştirmeye ve meslek öğretmeye devam ediyor.
- "Her şeyi doğruluk ve dürüstlükle kazandım"
"Duayen motor tamir ustası" olarak anılan Ümit Etçi Isparta Haber'e yaptığı açıklamada, motosikletlerin eski yıllarda "taksi" amacıyla kullanıldığını anlattı.
Yanında çalıştırdığı kişilere her zaman "Dürüstlük geleceğin hazinesidir" öğüdünü verdiğini vurgulayan Etçi, "Her şeyi doğruluk ve dürüstlükle kazandım. Yanımda çalıştırdığım kişilere mesleği öğretirken aynı zaman da kötü şeylerden uzak durun, güzel çalışın, küçüklerinizi sevin, büyüklerinize saygı duyun gibi nasihatler ederim. Sonuçta bizler de bir eğitmeniz." diye konuştu.
Etçi, yetiştirdiği kişilerle yıllar geçmesine rağmen bağını koparmadığını belirterek, "Mesleğe bir çok kişi kazandırdım. Aralarında kendi işyerini açanlar da var. Diğer illere gidipte bu tarafa geldiklerinde önce benim yanıma gelirler, sonra ailesinin yanına giderler. Böyle bir saygıları var. Benden sonra da burada oğlum hizmet verecek onada bütün bildiklerimi aktarıyorum öğretmeye de devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kendi imkanlarıyla açtığı iş yerinin zamanla kent genelinde tanındığını söyleyen Etçi, farklı illerden tamir için yanına gelen müşterilerinin de olduğunu anlattı.
Ümit Etçi, her türden motosikleti en güzel şekilde tamir etmek için çabaladığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Yaptığın işi önce kendin beğeneceksin. Sonrasında müşteri, yaptığın o işi sever zaten. Ben de bunu en güzel şekilde müşterilerime sunuyorum. Motosikletlerde 'sent ayarı' diye bir şey vardır mesela. Onu herkes yapamaz ama benim ona göre aletim var, bilgi birikimim var. Yapıyorum, müşteri de memnuniyetle gidiyor."
ŞANZIMAN TAMİRİNDE ,AKÜ VE BEYİN DEĞİŞİMLERİNDE KAMPANYA
Motor Ustası Ümit Etçi bu dönemde yaptıkları özel bir kampanya hakkında da kısa bir bilgi verdi.
''Elektrikli 3 tekerleklide şanzıman tamiri, beyin değişimi ve akü değişiminde kampanya başlattık. Ayrıca tüm motorlar ve elektrikli bisikletler için sıfır ve ikinci el yedek parça iş yerimizde bulunmaktadır.'' Dedi.
Güven Motor
Ümit Etçi
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