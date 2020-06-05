DUAYEN MOTOR TAMİR USTASI ÜMİT ETÇİ AŞKLA TAMİR EDİYOR

- "Her şeyi doğruluk ve dürüstlükle kazandım"

ŞANZIMAN TAMİRİNDE ,AKÜ VE BEYİN DEĞİŞİMLERİNDE KAMPANYA

Güven Motor

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Isparta'da 35 yıldır motosiklet tamir eden Ümit Etçi, gençleri yetiştirmeye ve meslek öğretmeye devam ediyor."Duayen motor tamir ustası" olarak anılan Ümit Etçi Isparta Haber'e yaptığı açıklamada, motosikletlerin eski yıllarda "taksi" amacıyla kullanıldığını anlattı.Yanında çalıştırdığı kişilere her zaman "" öğüdünü verdiğini vurgulayan Etçi, "" diye konuştu.Etçi, yetiştirdiği kişilerle yıllar geçmesine rağmen bağını koparmadığını belirterek, "" ifadelerini kullandı.Kendi imkanlarıyla açtığı iş yerinin zamanla kent genelinde tanındığını söyleyen Etçi, farklı illerden tamir için yanına gelen müşterilerinin de olduğunu anlattı.Ümit Etçi, her türden motosikleti en güzel şekilde tamir etmek için çabaladığını vurgulayarak şunları kaydetti:Motor Ustası Ümit Etçi bu dönemde yaptıkları özel bir kampanya hakkında da kısa bir bilgi verdi.Eski sanayi mahallesi 131. cadde