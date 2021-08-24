TARİHİ KEMİK HASTANESİNDE İLK

DEFA TOPLU SÜNNET GERÇEKLEŞTİ.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin yeni binasında ilk defa toplu sünnet gerçekleşti. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen organizede ilçede bulunan 30 çocuk için ilk olarak tahlil ve testler yapıldı, daha sonra sünnet yapılan çocuklar için 30 Ağustos 2021 günü Eğirdir Hükümet Meydanında Sünnet Şöleni programı gerçekleşecek.Konu ile ilgili açıklama yapan tarihi hastanenin Baştabibi Op. Dr. Semih Gürler; ‘Eğirdir Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve Hastanemiz işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz toplu sünnetimizi yaptık, sorunsuz bir şekilde tamamladık. Yaşları 1 ile 10 yaş olan bölgemizde ikamet eden çocuklarımızı burada sorunsuz bir şekilde sünnetlerini tamamladık. Hastanemizin binasının yeni olması nedeniyle ilk defa böyle bir organizasyonu geçiyor olmamızda ayrıca bir sevinç ve guru kaynağı olaraktan kayıtlara geçti. Bu konuda yine değerli büyüklerimize bizlere destek verdikleri için, hastanemizde böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için teşekkür ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’te sünnet olan çocukları hastanede ziyaret etti. 30 Ağustos’ta sünnet olacak çocuklara altın takılarak çeşitli programlar tertip edilecek.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)