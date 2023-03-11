DESTEK ALARAK MANTARHANE AÇTILAR İLK GELİRLERİ

İLE EŞLERİNE BİLEZİK ALMA ŞARTI VAR.

Isparta’nın Eğirdir İlçesinde BAKA, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile 2020 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı (SOGEP) kapsamında 30 aileye ücretsiz mantar üretim ranzası törenle teslim edilmişti.

Mantarhaneler para kazanmaya başladı, fakat ilçe belediye başkanının ilk gelirlerle evin kadınlarına bilezik alınması şartı devrede.

Proje kapsamında belirtilen ranza desteğinin 30 aileye verilmesiyle söz konusu aileler mantar satışından gelir elde etmeye başladı. Dolaylı yoldan ilçe ekonomisine de katkı sağlayan bu doğrultuda her aileye iki adet 4 katlı 12 metre uzunluğunda ranza verilmişti. Üretime geçen aileler ortalama 80 m² üretim odasında, 135m2 ekili alan yaratılarak 10 ton kompostla yılda asgari günümüz şartlarında 80.000,00 TL net kar elde ederek ve 1 oda 2 kişiye istihdam sağlamıştı.

Proje 1.900.000.00 TL. ödeneğe sahip olup %75 i Baka %25 i Eğirdir Belediyesi tarafından karşılandı. Yapılan ihale sonucun da yaklaşık 1.400,000,00 tutarında ödeme gerçekleşti. Projenin son tarihi 04/02/2022 olarak daha önce belirlenmişti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında belirlenen 30 aileye ranza töreni gerçekleşmiş buradaki törende Eğirdir İlçesine mantarcılığı getiren Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK üreticilere destekten sonra kurulacak mantarhanelerin ilk gelirleri ile eşler hanımlarına 1’er tane bilezik alacak şartını ifade etmişti.

BAKA ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile ilçede destekle kurulan mantarhaneleri denetleyen Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, BAKA Proje Uzmanı Fatma Karagöz yaptıkları inceleme gezisinde bayanlara bileziklerin alınıp alınmadığını sordu. Telefonla evin beylerini arayan Başkan Gök bileziklerin alınmadığını görünce bu ay alınmasını istedi. 2 ay içerisindeki gelir gider tablosu hakkında da bilgiler alan Gök, destekle mantarcılığa başlayan ailelerin aylık yaklaşık 20 ila 30 Bin TL. net kar elde ettiklerini öğrendi.