Isparta Elması Yüz Güldürüyor.

Türkiye'de üretilen her 4 elmadan 1’i Isparta’da üretilmektedir. 2021 yılında, 220 Bin dekar alanda yaklaşık 1.1 milyon ton rekolteye ulaşılmış olup, ülkemiz ve ilimiz ekonomisine katkısı yaklaşık 2.5 milyar TL civarında olmuştur.

İlimiz, içinde bulunduğu bölgenin ekolojik koşullarından dolayı, elma üretiminde yüksek kaliteyi yakalamıştır. Isparta’da yetişen elmalar, kendine has tat, aroma ve kalitesi nedeniyle tüketiciler tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir.