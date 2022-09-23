Hedefimiz esnaflığın ahi ahlakıyla korunmasıdır

YAPTIĞIMIZ HER İŞİN AHİLİK KURALLARINA

UYUP UYMADIĞINA BAKARIZ

İSLAM ALDATMAYI YASAKLAMIŞTIR

YILIN AHİSİ RAMAZAN USTA MESLEK HAYATINI ANLATTI

İl Müftülüğünce, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde ‘İslamda Ticaret Ahlakı ve Ahilik’ konulu konferans düzenlendi. Birlik Başkanı Ahmet Tural, Modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı gibi birçok kavramın Ahilik Teşkilatınca asırlar önce Anadolu’da belirlendiğini söyledi.Vaiz Şaban Yılmaz tarafından, oda başkanları yöneticileri ve esnafın katılımıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde “Dinimizde Ticari Ahlak ve Ahilik” konulu konferans verildi. Konferans öncesi konuşma yapan Birlik Başkanı Ahmet Tural, bu etkinliğin düzenlenmesinden dolayı İl Müftüsü Bayram Şahin ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ahilik Teşkilatı’nın, Ahi Evran-ı Veli tarafından temelleri 13’üncü yüzyılda atılmış, Müslüman-Türk toplumunun ekonomik, ahlaki ve kültürel hayatını düzenleyen bir yapılanma olduğunu belirten Başkan Tural, “Ahilik teşkilatı, bir yandan ticaret ile ahlakı buluştururken diğer yandan milli şuuru ve gücünü dayanışmadan alan yapısı ile dünyada benzeri bulunmayan bir kültür hazinesidir. İşte bu milli şuur bilinciyle asırlar boyunca Anadolu’da devletin zayıf düştüğü, toplumun birliğe ve dirliğe ihtiyacı olduğu her dönemde ahiler, devreye girmiş, adeta bir çimento gibi milletimizi bir arada tutan, savunan, yaşatan ahiler, kendi içlerinde de sıkı bir mesleki ve ahlaki disiplin oluşturmuşlardır” dedi.Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan ahiliğin, Anadolu’da kaynak olan ancak tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri de içinde barındırdığını ifade eden Başkan Tural “ Bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavramın aslında Ahilik Teşkilatı çatısı altında asırlar önce Anadolu topraklarında hayata geçirildiğini görmekteyiz. Asırlardır süregelen ahilik geleneği, bugün ülkemizde sayısı 2 milyona ulaşan esnaf ve sanatkârlarımız tarafından sürdürülmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak hedefimiz esnaflığın ahi ahlakıyla korunması ve geliştirilmesidir. Buradan hareketle Birlik olarak yaptığımız, her işin ahilik kurallarına uyup uymadığına bakarız. Çünkü Ahilik geleneği bizden sonra gelecek olan nesillere aktaracağımız en değerli mirastır” diye konuştu. Başkan Tural, bu Cuma Namazında Diyanet İşleri Başkanlığınca hutbe konusunun İslamda ticaret ahlakı olarak belirlendiğini de söyledi.Başkan Tural’ın konuşmasının ardından İl Müftülüğü Vaizi Şaban Yılmaz, İslamda Ticaret Ahlakı ve Ahilik konusunda bilgiler verdi. İslamın başkasını aldatmayı kesinlikle yasakladığını belirten Yılmaz, ölçü ve tartıda, satış yaptığı üründe ticaret erbabına hileden ve yalandan uzak durmasının emredildiğini söyledi. Vaiz Yılmaz, ticari ahlakın nasıl olması gerektiğini Peygamber Efendimizin döneminden örnekler vererek anlattı.Öte yandan, Yılın Ahisi unvanına layık görülen değirmen Ustası Ramazan Yıldırım da konferansa katıldı. Yılın Ahisi Ramazan Usta, konferansın sonunda 65 yıllık değirmencilik mesleğinde anılarını ve meslek yaşamını anlattı.