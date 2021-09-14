KUR’AN KURSLARIMIZDA 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Kur’an kurslarında 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı. İl Müftüsü Bayram Şahin 4-6 yaş grubuna hizmet veren Bilal-i Habeşi Kur’an kursunda düzenlenen açılış programına katıldı.

Müftü Şahin, geleceğimiz olan çocuklarımızın bu yaşlarda alacakları eğitimin önemli olduğunu vurgulayarak, velileri tebrik etti. Başarılı, hayırlı bir eğitim sezonu dileyerek konuşmasını bitirdi. Minik öğrenciler il müftüsü Şahine çiçek takdiminde bulundu. Kurdele kesimiyle program sona erdi.



ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ

