EĞİRDİR BELEDİYESİNDE 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURİYETE GEÇTİ

Eğirdir Belediyesi'nde uzun süredir sözleşmeli olarak çalışan 10 personel, mahalli idarelerde çalışan tam zamanlı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları nedeniyle yemin ederek memuriyete adım attı. Yemin törenine Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.Eğirdir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Semra Güngörmez, programda yaptığı konuşmada, çalışma sözünün bir yaşam felsefesi haline gelmesi gerektiğini vurguladı. İnsanların iş arkadaşlarına, ailelerine, çocuklarına, eşlerine, dostlarına ve toplumdaki diğer bireylere karşı saygılı olmaları gerektiğini belirten Güngörmez, sevginin bir zorunluluk olmadığını ancak saygının bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Kişinin yaptığı iş ne olursa olsun en iyi ve başarılı olması gerektiğini söyleyen Güngörmez, devlet memurluğunun liyakat, bağlılık, insan haklarına ve bayrağa sahip çıkma anlamına geldiğini ve kamu hizmetlerinin en doğru şekilde yerine getirilmesini gerektirdiğini belirtti.Yemin töreninin ardından Ebubekir Genç, İlknur Kaya, Pınar Kesiktaş, Havva Hande Gültekin, Nazlı Koçak, Müge Şener Özdemir, Yakup Yorgancıoğlu, Sabri Kaya, Ali Aslanlı olmak üzere 10 sözleşmeli personel memuriyet hayatına başladılar. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, geçiş yapan personele hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.