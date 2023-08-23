Isparta Zafer Bayramı Kutlama Programı Belli Oldu!

Isparta Zafer Bayramı Kutlama Programı Belli Oldu!
ISPARTA
G.Tarihi: 23.08.2023 17:27
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ZAFER BAYRAMI’NIN 101. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI (30 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)
Isparta Zafer Bayramı Kutlama Programı Detayları
30 Ağustos 2023 Çarşamba
Çelenk Sunma Töreni
  • 08.50: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma
  • 09.00: Çelenklerin Sunulması
  • Valilik
  • Garnizon Komutanlığı
  • Belediye Başkanlığı
  • 09.10: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • 09.15: Çelenk Sunma Töreninin Sona Ermesi
Tebrikat Töreni
  • 09.15-09.30: Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı İle Birlikte (Valilik Makamı)
Tören Geçişi
  • 09.30: Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tören Alanına Teşrifleri
  • 09.30-09.40: Bayram Kutlaması ve Konuşma
  • 09.50: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • 09.55-10.05: İlk Şiir Okuma (Hızırbey Ortaokulu Kız Öğrenci)
  • 10.05-10.10: Konuşma: Zafer Bayramı Anlam ve Önemi (Garnizon Komutanlığı Temsilcisi)
  • 10.20: Halk Oyunları Gösterisi (Isparta Halk Eğitim Merkezi)
  • 10.30: İkinci Şiir Okuma (Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Erkek Öğrenci)
  • 10.40: Ödül Töreni ve Tören Geçişi
  • 11.20: Şehit Kabirleri Ziyareti ve Dualar (Şehitlik / Karaağaç Mah. - ISPARTA)
Diğer Etkinlikler
  • 26 - 27 Ağustos: Bocce ve Dart Müsabakaları (Işıkkent Spor Salonu)
  • 26 - 27 Ağustos: İller Arası Taekwondo Dostluk Şampiyonası (Eğirdir Cumhuriyet Meydanı)
  • 27 Ağustos: Konser ve Sanat Atölyesi Etkinlikleri (15 Temmuz Meydanı)
  • 28 Ağustos: Okçuluk ve Bocce Müsabakaları (Atatürk Stadyumu, Işıkkent Spor Salonu)
  • 29 Ağustos: Zafer Koşusu (Atatürk Stadyumu)
  • 29 Ağustos: Konser (15 Temmuz Meydanı)
  • 30 Ağustos: Kumda Kahve Etkinliği ve Canlı Müzik (Kirazlıdere)
  • 30 Ağustos: Atatürk Fotoğraf Sergisi (Kaymakkapı Meydanı)
Genel Esaslar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Zafer Bayramı 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlayacak ve 24.00'te sona erecek.
  • Törenler ve etkinlikler sırasında resmi ve özel kuruluşlar bayraklarla donatılacak.
  • Törenlerde ve etkinliklerde imkanlar ölçüsünde süslemeler ve aydınlatmalar yapılacak.
  • Hava muhalefeti durumunda uygun yönetmelik uygulanacak.
  • Program davetiye niteliğinde olup, katılımcıların belirtilen saat ve yerlere gelmeleri bekleniyor.
İL KUTLAMA KOMİTESİ
 
 
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Isparta Zafer Bayramı Kutlama Programı Belli Oldu!
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