Isparta Zafer Bayramı Kutlama Programı Belli Oldu!

ZAFER BAYRAMI’NIN 101. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI (30 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)
Isparta Zafer Bayramı Kutlama Programı Detayları
30 Ağustos 2023 Çarşamba
Çelenk Sunma Töreni
Isparta Zafer Bayramı Kutlama Programı Detayları
30 Ağustos 2023 Çarşamba
Çelenk Sunma Töreni
- 08.50: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma
- 09.00: Çelenklerin Sunulması
- Valilik
- Garnizon Komutanlığı
- Belediye Başkanlığı
- 09.10: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 09.15: Çelenk Sunma Töreninin Sona Ermesi
Tebrikat Töreni
- 09.15-09.30: Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı İle Birlikte (Valilik Makamı)
Tören Geçişi
- 09.30: Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tören Alanına Teşrifleri
- 09.30-09.40: Bayram Kutlaması ve Konuşma
- 09.50: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 09.55-10.05: İlk Şiir Okuma (Hızırbey Ortaokulu Kız Öğrenci)
- 10.05-10.10: Konuşma: Zafer Bayramı Anlam ve Önemi (Garnizon Komutanlığı Temsilcisi)
- 10.20: Halk Oyunları Gösterisi (Isparta Halk Eğitim Merkezi)
- 10.30: İkinci Şiir Okuma (Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Erkek Öğrenci)
- 10.40: Ödül Töreni ve Tören Geçişi
- 11.20: Şehit Kabirleri Ziyareti ve Dualar (Şehitlik / Karaağaç Mah. - ISPARTA)
Diğer Etkinlikler
- 26 - 27 Ağustos: Bocce ve Dart Müsabakaları (Işıkkent Spor Salonu)
- 26 - 27 Ağustos: İller Arası Taekwondo Dostluk Şampiyonası (Eğirdir Cumhuriyet Meydanı)
- 27 Ağustos: Konser ve Sanat Atölyesi Etkinlikleri (15 Temmuz Meydanı)
- 28 Ağustos: Okçuluk ve Bocce Müsabakaları (Atatürk Stadyumu, Işıkkent Spor Salonu)
- 29 Ağustos: Zafer Koşusu (Atatürk Stadyumu)
- 29 Ağustos: Konser (15 Temmuz Meydanı)
- 30 Ağustos: Kumda Kahve Etkinliği ve Canlı Müzik (Kirazlıdere)
- 30 Ağustos: Atatürk Fotoğraf Sergisi (Kaymakkapı Meydanı)
Genel Esaslar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Zafer Bayramı 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlayacak ve 24.00'te sona erecek.
- Törenler ve etkinlikler sırasında resmi ve özel kuruluşlar bayraklarla donatılacak.
- Törenlerde ve etkinliklerde imkanlar ölçüsünde süslemeler ve aydınlatmalar yapılacak.
- Hava muhalefeti durumunda uygun yönetmelik uygulanacak.
- Program davetiye niteliğinde olup, katılımcıların belirtilen saat ve yerlere gelmeleri bekleniyor.
İL KUTLAMA KOMİTESİ