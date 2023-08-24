Isparta'daki Bu Caddeler Trafiğe Kapatılacak!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Duyurusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri Prova Çalışmaları ve Trafik Düzenlemesi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru:

Trafik Düzenlemesi ve Etkinlik Prova Çalışmaları İçin Uyarı

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek prova çalışmaları nedeniyle aşağıdaki caddelerde geçici trafik düzenlemeleri yapılacaktır.

Trafik Kapatılacak Caddeler:

Mimar Sinan Caddesi (101. Cadde)

Hükümet Caddesi (114. Cadde)

6 Mart Caddesi