Isparta'daki Bu Caddeler Trafiğe Kapatılacak!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Duyurusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri Prova Çalışmaları ve Trafik Düzenlemesi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru:
Trafik Düzenlemesi ve Etkinlik Prova Çalışmaları İçin Uyarı
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek prova çalışmaları nedeniyle aşağıdaki caddelerde geçici trafik düzenlemeleri yapılacaktır.
Trafik Kapatılacak Caddeler:
Trafik Düzenlemesi ve Etkinlik Prova Çalışmaları İçin Uyarı
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek prova çalışmaları nedeniyle aşağıdaki caddelerde geçici trafik düzenlemeleri yapılacaktır.
Trafik Kapatılacak Caddeler:
- Mimar Sinan Caddesi (101. Cadde)
- Hükümet Caddesi (114. Cadde)
- 6 Mart Caddesi
Trafik Kapatılma Tarihi ve Saati:
25 Ağustos Cuma günü saat 08:00'den etkinlik sonuna kadar bu caddeler araç trafiğine kapatılacaktır.
Sürücülerimizin ve halkımızın dikkatine: Lütfen araçlarınızı belirtilen caddelere park etmemeye özen gösteriniz, zira güvenlik nedenleriyle bu caddelerde trafik akışı sınırlanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
25 Ağustos Cuma günü saat 08:00'den etkinlik sonuna kadar bu caddeler araç trafiğine kapatılacaktır.
Sürücülerimizin ve halkımızın dikkatine: Lütfen araçlarınızı belirtilen caddelere park etmemeye özen gösteriniz, zira güvenlik nedenleriyle bu caddelerde trafik akışı sınırlanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.