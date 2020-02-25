EĞİRDİR FİDANLIĞININ KURUCUSU, TARIM BAKANLIĞI ESKİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI ALİ KEMAL BEDESTENCİ, MAREM’E VE BOĞAZOVA’ YA SAHİP ÇIKIYOR…

• ISPARTA; ELMACILIĞIN MERKEZİ OLMUŞSA, FİDANLIĞIN (=MAREM)’ İN YAŞAMASIYLA OLMUŞTUR!!!

• FİDANLIKTAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNE DÖNÜŞEN MAREM; BİR BİLİM KURULUŞUDUR!!! MAREM’ LE BOĞAZOVA; ETLE TIRNAKTIR!!!Zeki TARHAN Ankara’ dan bildiriyor.Bataklıktan Fidanlığa evriliyordu…Diğer yandan, hayvancılıkla uğraşan yöre insanı, orayı Mera olarak kullanmak istiyor ve bunun için direniyordu. Bu direnç, kırılmıştı elbette.***İşe, Eğirdir Gölünden gelip Kovada Vadisine doğru esen “RÜZGAR EROZYONU” nu önlemek için, Fidanlığın çevresine kavak ağaçları dikmekle başlanmıştı. Dikilmekte olan Meyve fidanlarına ise, Fidanlığın kurucusu Ali Kemal BEDESTENCİ, günde (1000 –1500)“göz aşı”sı yapıyordu…***İşte Ali Kemal BEDESTENCİ’ nin isyan duyguları: “…Ülkelerin kalkınması, eğitim ve üretimle olur…Ve bunlar da sürdürülebilir olmalı. Isparta’ da elmacılığın gelişmesi ve Isparta’ nın makro düzeyde “ELMANIN BAŞKENTİ” konumuna gelebilmiş olması, EĞİRDİR FİDANLIĞI’ nın (MAREM)’ in yaşamasıyla olmuştur. Isparta’nın geliri; ELMACILIK ve ÜNİVERSİTE’ dir. Elmacılığı yok etmek demek; “ISPARTA’ YI YOKETMEK” demektir!!! Isparta; (660 bin) ton elma üretir. (300 bin ) tonunu da ihraç eder. İşte bu gelir, Isparta’ yı kalkındırır…”***Isparta’ yı öldürmeye kimsenin hakkı yoktur!!! Isparta’ nın kalkındırmasını durdurmaya, engel olmaya da kimsenin hakkı yoktur!!! 1954’ te temeli atılan EĞİRDİR FİDANLIĞI, Türkiye’ye hizmet eder… ÜRETİM; para kazandırır, Türkiye’ yi geliştirir, insanları yaşatır… Kimse, YAŞAM HAKKIMIZI ALMASIN, ALAMAZLAR!!!***Tarım Arazileri, Eğirdir özelinde, Büyük Ova statüsündeki Tarımsal Sit Alanı olan BOĞAZOVA ve onun bağrındaki MAREM; Tarımsal üretimin birinci temel taşıdır!!! Oraya TOKİ’ NİN TOPLU KONUT YAPMASI; ÜRETİMİN BİRİNCİ TEMEL TAŞINI DİNAMİTLEMEKTİR!!! Eğirdir’ in çevresinde, TOPLU KONUT YAPILACAK BAŞKA YERLER VARDIR VE BULUNABİLİR. Ama bu yer; asla BOĞAZOVA olamaz ve olmamalıdır!!!SON SÖZ: Elma, insan gıdasının temel taşlarından bir tanesidir. EĞİRDİR’ DEKİ MAREM; BİR BİLİM KURULUŞUDUR!!! MAREM VE BOĞAZOVA BİR BÜTÜNDÜR, ASLA PARÇALANAMAZ!!!---- 0 ---