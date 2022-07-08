Isparta Belediyesi tarafından yeni müftülük binası ile Müftülük Hacı Ramazan Yayla Camii etrafındaki 7 bin 600 metrekare alanda meydan ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. Bölgedeki yollarla kaldırımlar begonit ve kilit parke taşıyla donatıldı.Isparta Belediyesi, Sermet Mahallesinde bulunan yeni müftülük hizmet binası ve Müftülük Hacı Ramazan Yayla Camii etrafında çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalarda başta cami avlusu olmak üzere yol ve kaldırımlara Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretilen begonit taş ile kilit parke taşı döşemesi yapıldı. Müftülük hizmet binası önüne inşa edilen 3 bin 800 metrekare alanda içerisinde bisiklet park alanlarının da bulunduğu yeraltı otoparkının üstünde de çevre düzenlemesi uygulandı.Müftülük hizmet binası ve yer altı otopark etrafında son olarak 1500 metrekare alanda begonit taş döşemesi yapıldı.Çalışmaların ardından müftülük hizmet binası ve yeraltı otopark üstü etrafı estetik bir görünüme kavuşturuldu.