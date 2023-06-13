Isparta, Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapacak
Anadolu Yıldızlar Ligi'nin (ANALİG) 2022-2023 Osman Bayraktar sezonu, Isparta'da düzenlenecek Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakaları ile başlıyor. 12-15 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada, toplam 9 takım ve 300 sporcu, yönetici ve antrenör mücadele edecek. İşte, detaylar...
ANALİG 2022-2023 Osman Bayraktar sezonu Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakaları, ilimizde heyecan dolu bir atmosferle gerçekleştirilecek. Teknik toplantı 12 Haziran 2023 tarihinde saat 14:00'te Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Turnuvaya toplamda 9 takımın katılacağı bilgisi verildi ve Isparta'dan da 2 takımın yer alacağı belirtildi. 6 Mart Spor Salonu'nda kız takımlarının mücadele edeceği maçlar, Işıkkent Spor Salonu'nda ise erkek takımlarının karşılaşmaları düzenlenecek.
Isparta İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Anadolu Yıldızlar Ligi 2022-2023 Osman Bayraktar Sezonu Grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm Isparta halkını müsabakaları izlemeye davet etti.
ANALİG Osman Bayraktar Sezonu'nun heyecanıyla birlikte, Isparta'da gerçekleşecek olan Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakaları, spor severlere unutulmaz anlar yaşatacak.