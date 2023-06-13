ANALİG Osman Bayraktar Sezonu Heyecanı Başlıyor

Anadolu Yıldızlar Ligi'nin (ANALİG) 2022-2023 Osman Bayraktar sezonu, Isparta'da düzenlenecek Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakaları ile başlıyor. 12-15 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada, toplam 9 takım ve 300 sporcu, yönetici ve antrenör mücadele edecek. İşte, detaylar...ANALİG 2022-2023 Osman Bayraktar sezonu Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakaları, ilimizde heyecan dolu bir atmosferle gerçekleştirilecek. Teknik toplantı 12 Haziran 2023 tarihinde saat 14:00'te Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.Turnuvaya toplamda 9 takımın katılacağı bilgisi verildi ve Isparta'dan da 2 takımın yer alacağı belirtildi. 6 Mart Spor Salonu'nda kız takımlarının mücadele edeceği maçlar, Işıkkent Spor Salonu'nda ise erkek takımlarının karşılaşmaları düzenlenecek.Isparta İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Anadolu Yıldızlar Ligi 2022-2023 Osman Bayraktar Sezonu Grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm Isparta halkını müsabakaları izlemeye davet etti.ANALİG Osman Bayraktar Sezonu'nun heyecanıyla birlikte, Isparta'da gerçekleşecek olan Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakaları, spor severlere unutulmaz anlar yaşatacak.