Okul Sporları Federasyonu Faaliyetleriyle İsparta'da Sportif Heyecan Artıyor

Isparta, 2005 yılından beri Okul Sporları Federasyonu'nun faaliyetlerine ev sahipliği yaparak okullarda sporun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını amaçlayan bir merkez haline geldi. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 21 branşta gerçekleştirilen müsabakaların sayısı ise 42 branşa yükseldi.Bu artış, sporla ilgilenen ve müsabakalara katılan öğrenci sayısına da yansıdı. Geçen yıl sonunda 6525 olan lisanslı sporcu sayısı, Nisan ayı itibariyle 9535'e ulaştı. Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün hedefi ise yıl sonunda 10.000 lisanslı sporcuya ulaşmak.Artan öğrenci sayısı, öğrencilerin elde ettiği sportif başarılara da yansıdı. Öğrenciler, okul sporları kapsamında çeşitli branşlarda Türkiye yarı finallerine ve Türkiye finallerine katılarak başarılarını taçlandırdılar.Ankara/Akyurt ilçesinde düzenlenen Türkiye Petang-Volo Şampiyonası Türkiye birinciliği müsabakalarında, Iyaş Selçuklu Ortaokulu Bocce Takımı büyük bir başarı elde etti. Yıldızlar Erkek Üçlü Takım Türkiye ikincisi ve Küçük Erkek Üçlü Takım Türkiye birincisi oldu. Aynı zamanda, Isparta Anadolu Lisesi Bocce Takımı da Genç Kızlar Üçlü Takım Türkiye birincisi olarak göğsümüzü kabarttı.Bolu'da gerçekleştirilen Yıldızlar-Gençler Türkiye Şampiyonası'nda, Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi takımı Artistik Jimnastik kategorisinde Türkiye birincisi olurken, Ülkü Ortaokulu takımı da Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.Ayrıca, Denizli'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Isparta öğrencileri dikkat çekici başarılara imza attı. Sara El Farac, 49 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, İrem ŞAHİN 59 kg'da Türkiye ikincisi oldu. Mehmet Emin SONKAYA 49 kg'da Türkiye birincisi, Mustafa DEMİR 55 kg'da Türkiye ikincisi, Mücahit Samet AKBULUT 81 kg'da ve Ramazan DİLER 96 kg'da ise Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin okul sporlarında elde ettikleri başarılarıyla gurur duyarak onları ve antrenörlerini tebrik etti. Öğrencilerin sportif başarılarını kalıcı hale getirmek ve sporu öğrencilere sevdirmek için çalışmalarına devam eden müdürlük, sporun Isparta'da daha da yaygınlaşmasını ve öğrencilerin sporla daha fazla ilgilenmesini hedefliyor.